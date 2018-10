Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Komplexe Herausforderungen lassen sich langfristig nur mit einer Bündelung aller verfügbaren Expertenkompetenz begegnen, ist Alexander Bartmann überzeugt. Und er weiß: "Wenn ich auf der Wissensebene befremdliche Ereignisse ein Stück weit verstehe, dann kann ich ihnen gelassener begegnen." Sensibilisiert für die Migrationsthematik durch Vorkommnisse im eigenen Umfeld, beschloss der in Eberbach lebende studierte Sozialpädagoge mit "Körpertherapie"-Praxis in Heidelberg, ein Forum zu schaffen, bei dem alle, die in Begleitung und Integration von Migranten in Eberbach involviert sind, "gemeinsam über den Tag hinaus denken" können. In der Geographin, Philosophin und Gesellschaftswissenschaftlerin Dr. Christina West fand er eine gleich gesinnte Mitstreiterin für sein Projekt. Seit April vergangenen Jahres beschäftigt sie sich an Universität und Pädagogischer Hochschule Heidelberg mit den Themen "Nachhaltige Stadtentwicklung" und "Asylsuchende in der Region Rhein-Neckar". Gemeinsam luden die beiden zu einem ersten Expertentreffen im November ein. Ein weiteres fand nun am Samstag statt.

Dabei war der Seminarraum der Bahnhofsapotheke mit 18 Teilnehmern voll besetzt. Berufsschulleiter und Schülersprecherinnen, Mitarbeiter der Arbeitskreise Asyl und "Ankommen", Soziologen und Therapeuten waren der Einladung gefolgt. Und auch die Politik, vertreten durch die Landtagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) und Thomas Funk (SPD), beteiligte sich an den lebhaften Gesprächen.

"Fremd im eigenen Land - beheimatet in der Fremde" lautet das Motto des Projekts, das sich auch in seiner zweiten Runde mit den Herausforderungen befasste, die sich durch Flucht, Vertreibung und Migration für Identität und Integration ergeben. Drei Kurzreferate führten dabei in unterschiedliche Themenkreise ein. In den anschließenden Diskussionsrunden war es Aufgabe aller Teilnehmenden, die vorgestellten Überlegungen im Lichte der konkreten Gegebenheiten in Eberbach zu bewerten und über Ansätze für Strategien zu beraten.

Angesichts des Zustroms von Menschen mit unterschiedlichen Weltperspektiven verlören bisher geltende gesellschaftliche Kategorien vielfach ihre Bedeutung, machte Christina West in ihren Ausführungen zum Thema "Strukturwandel und Migration - Herausforderungen und Chancen" deutlich Da brauche es "Räume kreativer Anarchie", um Neues entstehen zu lassen. Dabei verwies sie auch auf die Tatsache, dass derzeit nach Deutschland gelangende Migranten einen reichen Erfahrungsschatz mitbrächten. "Die brauchen nicht immer nur was von uns, die wollen auch was geben." West plädierte dafür, die "Multiperspektivität der Gesellschaft" als Chance zu sehen. Dafür seien Reflexion und Auseinandersetzung mit der Thematik bereits im Schulunterricht "eminent wichtig".

Als Expertin für Veränderungsdynamik widmete sich die Eberbacher Diplom-Pädagogin Nina Reidel in ihrem Referat der Gender-Thematik, den "Geschlechterrollen in Entwicklung und im Wandel". In Deutschland gelte die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dies erführen Migranten sehr bald nach ihrer Ankunft. Doch die reine Information, das Kennen dieser Tatsache führe noch lange nicht zu Akzeptanz und Einstellungsveränderung, weiß die Referentin. "Eine Einstellung ändere ich nicht von heute auf morgen", so Reidel. Dazu brauche es Austausch, Gespräch, Vertrauen und Zeit. Den Begriff der Menschenwürde aus philosophischer Sicht beleuchtete der in Eberbach lebende Philosoph und Marketingberater Jochen König. "Der Mensch kann seine Würde niemals verlieren, selbst wenn er sich wie ein Tier gebärdet", resümierte er die Bedeutungsentwicklung des Begriffs in der abendländischen Geistesgeschichte. Aus der Würde des Menschen leitete König die Menschenrechte ab und mahnte auch Menschenpflichten an, wie beispielsweise das Verhalten der Geschwisterlichkeit. Am 12. März ist erstmals ein öffentlicher Expertentag geplant. Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.