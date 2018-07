Beim Thema ausgewogenes Essensangebot beim Mittagstisch in Kindergärten zähle auch, welchen Stellenwert gesunde Ernährung in den Familien daheim habe, sagen befragte Eberbacher Erzieherinnen. Foto: pa

Von Martina Weyrauch

Eberbach. Kinder in Kindertagesstätten (Kitas) essen zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse, besagt jetzt eine Studie der Bertelsmannstiftung. In den fünf Eberbacher Kindergärten hat die RNZ nachgefragt, wie oft dort mittags Fleisch, Fisch oder Obst und Gemüse auf den Tisch kommen und wie zufrieden man mit der Lieferung von Curata S&D in Rockenau ist.

"Seit 25 Jahren bin jetzt im Kindergarten und seither bekommen wir Essen geliefert", sagt Claudia Rupp. Zu Beginn ist das Essen von einer Fremdfirma aus Heilbronn gekommen, danach vom Partyservice Zimmermann, zwischendurch von Feinkost Fania und seit "mindestens zehn Jahren von Curata", so die Leiterin des > katholischen Kindergartens St. Josef in der Waldstraße. Sofern es die Eltern wünschen, essen Kinder ab einem Alter von zwei Jahren mit. "Es gibt quasi täglich Gemüse und Salat, außer es gibt Süßspeisen - dann essen wir vorab eine Suppe", erzählt Rupp weiter. Als Nachtisch steht recht häufig auch Obst, je nach Saison, auf dem Speiseplan - "ansonsten gibt es Quark oder Joghurt".

Zudem kann täglich aus mindestens zwei Speisen gewählt werden - "Wir entscheiden also selbst, ob es Fleisch oder Fisch gibt - Da versuchen wir eine gesunde Mischung herzustellen, das heißt freitags oft Fisch, ansonsten Fleischgerichte, vegetarische Gerichte oder Süßspeisen wie Reisbrei, Dampfnudeln etc.".

Außerdem erklärt Rupp, "schöpfen sich die Kinder ihr Essen selbst - sie bestimmen dadurch auch selbst, was sie essen wollen und was nicht." Will ein Kind also kein Fleisch essen, muss es das nicht; genauso verhält es aber auch mit Gemüse oder Salat. "Desto erstaunlicher ist es, dass sehr viele Kinder sehr gerne insbesondere Salat essen."

Ob das Essen nun "kindgerecht" ist, darüber lässt sich laut Rupp "sicher diskutieren". Persönlich findet sie es schon deshalb "absolut o.k., weil die Kinder sich selbst nehmen können, was sie wollen". Ihre Meinung nach, animiere das gemeinsame Essen und die Beobachtung, dass der Freund das Essen probiert, Kinder eher dazu, auch mal etwas Neues auszuprobieren.

Was die Kinder lieben? "Suppe aller Art, Nudeln mit diversen Soßen, aber auch Gemüseschnitzel oder Linsen mit Spätzle - es gibt Kinder, die essen alles, und es gibt Kinder, die sind eher kritisch, und es gibt Kinder, die sind experimentierfreudig", sagt Rupp.

Sie persönlich sowie ihre drei Kolleginnen, die beim Essen mit dabei sind, sind auf jeden Fall mit dem Essen zufrieden. "Natürlich gibt es noch das ein oder andere, was man verbessern kann, grundsätzlich aber kommen die Kinder gerne zum Essen und sind auch in den Auswahlprozess einbezogen." Außerdem gibt es im Kindergarten St. Josef im "Bistro" noch eine Obst- oder Gemüseteller.

Dieses zum größten Teil von den Eltern gespendete Essen, wird gemeinsam mit den Kindern in "appetitliche Häppchen" aufgeschnitten und steht zum Verzehren auf den Tischen bereit. "Die Kinder machen sehr gerne Gebrauch von Karotten-, Kohlrabi-, Gurken-, oder Paprikaschnitzen - und natürlich auch von verschiedenen Obstsorten."

Sowohl Evi Kainz vom katholischen Kindergarten St. Maria in der Scheffelstraße als auch Ulrike Kraus vom katholischen Kindergarten St. Elisabeth in der Odenwaldstraße schließen sich "im Wesentlichen" den Ausführungen ihrer Kollegin Rupp an. Im Kindergarten St. Elisabeth nehmen circa 20 Kinder und in St. Maria circa 30 Kinder am warmen Mittagessen teil. Beide Einrichtungen werden ebenfalls von Curata S&D Rockenau beliefert.

"Die Ernährung der Kinder muss unbedingt im Ganzen gesehen werden", fügt Kraus noch hinzu. Dazu gehöre deshalb auch die Essensituation, bzw. die Praxis in den Familien - "Welchen Stellenwert hat dort die gesunde Ernährung?". Laut Kraus müssen "die beiden Bereiche, Kindergarten und Elternhaus, zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen".

"Das fängt unter anderem bei der Vorbildfunktion und auch beim Richten des Pausenbrotes an und schließt gemeinsame Mahlzeiten ein." Grundsätzlich liege allen die Ernährung der Kinder besonders am Herzen, "erst kürzlich besuchten alle Erzieherinnen der katholischen Kindergärten Fortbildungen der AOK unter dem Thema "Tigerkids". "Wir wollen stets aktuell sein, denn gerade in Sache Ernährung gibt es ständig neue Infos und Erkenntnisse", so Kraus.

Seit Februar 2012 bekommt auch der evangelische Kindergarten Arche Noah Essen aus Rockenau geliefert. Laut Leiterin Carmen Schreiber-Sohns nehmen täglich 25 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt daran teil. "Zusätzlich haben Eltern noch die Option, dass das Kind an einem bestimmten Wochentag mitessen kann. Die Kinder wählen zwischen vier Tagesmenüs, wobei es im Kindergarten Arche Noah "grundsätzlich kein Schweinefleisch" gibt. "Im Durchschnitt gibt es drei- bis viermal die Woche ein Tagesmenü mit Salat, ein bis zweimal mit Gemüse; der Salat wird erst in der Kita angemacht." Als Nachtisch gibt es oft Joghurt oder ein- bis zweimal Obst der Saison. "Freitag ist Fischtag", sagt Schreiber-Sohns: "Von vier Freitagen im Monat wählen die Esskinder - zu meiner Verwunderung - dreimal ein Tagesmenü mit Fisch aus."

Das Essen sei kindgerecht und appetitlich zubereitet; viele Speisen werden ausprobiert und Salat werden von den meisten Kindern sehr gerne gegessen. "Bei Gemüse sind die Kinder schon wählerischer, und viele mögen vor allem eine kleine Suppe als Vorspeise." Wichtig ist, dass kein Kind zum "alles-essen" gezwungen wird und dass jedes Kind entscheidet, was es serviert bekommt. Da das gelieferte Essen sofort serviert wird, muss es auch nicht warmgehalten werden. Auch in der Kita Arche Noah ist man mit der Lieferung zufrieden. Zusätzlich gibt es dort ein pädagogisches Angebot, einen "Gruppen-Kinder-Kochtag", an dem gemeinsam mit den Kindern ein Mittagessen ausgesucht und gekocht wird.

Die im Schnitt 15, manchmal aber auch 18 Kinder, die am täglichen Mittagstisch im > evangelischen Kindergarten Regenbogen teilnehmen, sind mit dessen abwechslungsreichen Angebot zufrieden und langen sowohl bei Salat wie Obst ebenso zu wie bei Fisch und Gemüsegerichten, die es neben Fleisch dort gibt. Dies berichtet "Regenbogen"-Leiterin Ingrid Schuh. Das seit zwei Jahren angebotene Mittagessen werde kindgerecht dargereicht und enthalte jeden Tag als Vorspeise einen Suppe oder Salat. Schuh: "Die Kinder essen da dann besonders gern Gurkensalat oder gemischten Salat."

Einmal in der Woche gebe es Fleisch. Dabei werde darauf geachtet, dass Kinder, die kein Schweinefleisch essen sollen, Alternativen haben. Im Wechsel gibt es an den weiteren Tagen Reis-, Nudel und Gemüsegerichte. Als Nachtisch können die Kinder zugreifen bei Obst in Form von Früchten, Obstsalat, Joghurt oder Quark.

Übrigens startet für 20 Kindergärten in Nordbaden, Südhessen und der Pfalz im Herbst die Pilotaktion "Abenteuer Essen", die das Ernährungsbewusstsein fördern soll. Dabei handelt es sich um ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH im Rahmen der "Initiative Prävention" mit Unternehmen, Stiftungen und Krankenkassen geschnürt hat. Aus Eberbach hat sich allerdings laut Metropolregion-Sprecher Florian Tholey kein Kindergarten beworben. Nach der Pilotphase soll das Projekt schrittweise in der Region ausgeweitet werden.