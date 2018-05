Von Martina Weyrauch

Beerfelden. Der "Arbeitskreis Waldseebad" steht vor großen Problemen: Sowohl der Vorsitzende Thomas Mergenthaler, als auch sein Stellvertreter, der Kassierer und weitere vier bis fünf Beisitzer stehen für ihre Ämter nicht mehr zur Verfügung. Am morgigen Freitag, 12. April, findet um 20 Uhr im Gasthaus Schützenhof eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt, bei der die insgesamt sieben oder acht Mitglieder definitiv ihr Ausscheiden erklären wollen. Sollten sich dann keine Nachfolger finden, steht der Arbeitskreis vor dem Aus.

"Dieses Jahr werden wir unsere Arbeit aber auf jeden Fall noch fortführen", erklärt Mergenthaler. Ende Mai soll die Saison eröffnet werden, und die wollen alle auch noch durchhalten. Wie es dann mit dem etwa vier Kilometer hinter Gammelsbach romantisch unten im Tal gelegenem Waldseebad weitergeht? "Der Betreiber und Eigentümer ist die Stadt Beerfelden, das wäre dann eine politische Entscheidung und der möchte ich nicht vorgreifen", so Mergenthaler. "Wir haben einfach zu wenig helfende Hände, es ist immer nur der harte Kern, der arbeitet" erklärt er weiter. Er selbst ist seit zwölf Jahren dabei und wünscht sich jetzt einfach mal "frischen Wind" für das Bad. "Wir sind im April und Mai jeden Samstag mit etwa acht bis zehn Personen mit den Vorbereitungen beschäftigt", so Mergenthaler. Dazu kommen natürlich noch die Hintergrundarbeiten, wie Badeaufsichten organisieren. Während der Saison übernehmen die Mitglieder auch oft die Aufsicht oder müssen auch mal anrücken, um das Wasser neu zu befüllen. Das Schwimmbad ist nach wie vor gut besucht, wobei die Besucherzahlen immer "wetterabhängig und dadurch sehr schwankend sind". Laut Mergenthaler ist das Waldseebad ein Zuschussbetrieb, wobei der Zuschuss deutlich reduziert wurde, seit es den Arbeitskreis gibt. Vereinsgründung war im Jahr 2001, die erste Badesaison unter der neuen Leitung im darauf folgenden Jahr.

Bereits um die Jahrhundertwende trieb die Gänsehirtin ihr schnatterndes Federvieh an die Quelle. 1935 erbaute der Reichsarbeitsdienst das Bad - und es ist noch immer bestens in Schuss. Das ovale Schwimmbecken ist 90 Meter lang, bis zu 25 Meter breit und im Schwimmbereich bis zu vier Meter tief. 3,5 Millionen Liter Wasser, das ausschließlich aus der Gammelsbacher Quelle hinein sprudelt, passen in das Becken.

Das Wasser brennt nicht in den Augen, da eine Anlage, die künstliches Chlor erzeugt, installiert wurde. Die Wassertemperatur liegt meist bei etwa 20 Grad. Drumherum zwitschern die Vögel im Wald und über 2000 Quadratmeter Wiese laden zum Verweilen ein. Der Arbeitskreis hat ein Beachvolleyballfeld, eine Schaukel und eine Rutsche installiert und am Kiosk können sich Besucher Erfrischungen kaufen. "Die Stadt hätte so viel nicht investiert", sagte Mergenthaler, der Gründer des Arbeitskreises, schon vor einigen Jahren gegenüber der RNZ.

Zu den Besuchern des Waldseebades zählten in den vergangenen Jahren nicht nur einheimische Badegäste, auch aus Eberbach, Heidelberg oder Groß-Umstadt reisen sie alljährlich an.

Fi Info: Wer die Arbeit des Arbeitskreise unterstützen will, ist bei der Mitgliederversammlung am Freitag willkommen. Los geht's um 20 Uhr im Gasthaus Schützenhof.