Von Martina Weyrauch

Eberbach. Am kommenden Donnerstag, 31. Juli, starten in Baden-Württemberg die Sommerferien und die Urlaubszeit beginnt. Doch die schönste Erholung kann schnell zerstört sein, wenn nach der Rückkehr Fenster oder Türen im Haus offen stehen und Diebe am Werk waren. "Die Zahlen für Einbrüche steigen landesweit", sagt Erich Lindenthal. Auch wenn in Eberbach der Sommer nicht unbedingt zur Haupteinbruchszeit zählt und Eberbach insgesamt - "wegen der Lage, wir haben keine Autobahnanbindung" - relativ wenig durch Einbrüche belastet ist, sollte man sein Heim während der Abwesenheit schützen, so der Revierleiter der Eberbacher Polizei weiter. Hintergrund Hintergrund > Leitern, Mülltonnen oder Gartenmöbel im Geräteschuppen oder im Keller verschlossen unterbringen. Diese Gegenstände werden oft als Einsteighilfe benutzt.

> Hausschlüssel niemals draußen deponieren. Selbst ausgeklügelte Verstecke werden oft entdeckt. Besser einem Nachbarn des Vertrauens die Schlüssel in einem verschlossenen Kuvert übergeben. Eine aufmerksame Nachbarschaft [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Leitern, Mülltonnen oder Gartenmöbel im Geräteschuppen oder im Keller verschlossen unterbringen. Diese Gegenstände werden oft als Einsteighilfe benutzt.

> Hausschlüssel niemals draußen deponieren. Selbst ausgeklügelte Verstecke werden oft entdeckt. Besser einem Nachbarn des Vertrauens die Schlüssel in einem verschlossenen Kuvert übergeben. Eine aufmerksame Nachbarschaft ist noch immer ein guter Schutz vor ungebetenen Gästen.

> Briefkasten regelmäßig leeren lassen.

> Jemanden beauftragen, der sich um den Garten kümmert oder den Rasen mäht. Ist das Gras übermäßig lang, können Einbrecher vermuten, dass das Haus wahrscheinlich unbewohnt ist.

> Fenster fest verschließen.

> Jalousien und Rollläden sollten nicht ständig heruntergelassen sein.

> Abschreckend wirkt auch ein Bewegungsmelder am Haus. Einbrecher scheuen das Licht.

> Den Anrufbeantworter nicht mit Urlaubsdaten füttern. Ein Anruf -und die Täter wissen Bescheid.

> In sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook sollte man nicht alle Urlaubsdetails ausplaudern. Potenzielle Einbrecher lesen möglicherweise mit. Info: Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. Wer persönliche Beratung bevorzugt, kann sich vor Antritt der Urlaubsreise, mit kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim, unter Telefon (0621) 1741212 oder Heidelberg, Telefon (06221) 991234 in Verbindung setzen. Die Beratungen sind kostenlos.

[-] Weniger anzeigen

"Es gibt Fälle, wo die Täter bewusst längere Abwesenheit nutzen", sagt auch Polizeioberkommissar Bernd Grimm. Etwa im Jahr 2012 habe es mehrere Einbrüche im Eberbacher Bereich gegeben; "eine größere Serie", der Täter konnte dann "auf frischer Tat ertappt" werden. Ansonsten liegen die Zahlen der Einbrüche jährlich im einstelligen bis geringen zweistelligen Bereich. Meist seien hier "regionale Täter"am Werk; auch gingen schon Hinweise ein, dass etwa Personen, die Schrott sammeln, auch Informationen weitergeben. In diesem Jahr gab es laut "Lagebild" der Polizei im Eberbacher Revierbereich sieben Einbrüche, davon zwei in Schönbrunn und fünf in Eberbach; "da waren schon ein paar bedeutende dabei".

"Wenn wir erfahren, das im Umfeld, etwa in Aglasterhausen oder Schwarzach, Einbrüche waren, wird etwa der Bereich Schönbrunn auch mehr bewacht."

"Im Sommer lassen sich die Diebe meist mehr Zeit, auch da es länger hell ist. Im Winter muss es oft schnell gehen, da wird beispielsweise schon mal die Zeit genutzt, während jemand von der Arbeit nach Hause kommt und schnell noch einkaufen geht", sagt Grimm.

Der erste Polizeihauptkommissar Lindenthal rät grundsätzlich, einen guten Kontakt zu den Nachbarn zu pflegen. Diese können dann, während man im Urlaub ist, ein wachsames Auge auf die Wohnung oder das Haus haben.

Wer verdächtige Personen sieht, oder sich denkt "da stimmt was nicht" sollte das auf jeden Fall der Polizei melden", so Lindenthal. Und zwar "zeitnah". Möglichst sollte man auch das Autokennzeichen aufschreiben und telefonisch weiter geben. Die Hemmschwelle, bei der Polizei anzurufen sei oft noch sehr groß. "Dabei ist es wichtig, dass wir informiert werden - Es ist unser Job, dass wir nicht nur dann kommen, wenn schon etwas passiert ist."