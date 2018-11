Waldbrunn. (hof) Mit dem Amtsantritt von Bürgermeister Markus Haas am Samstag hat ein neues Kapitel in der Waldbrunner Gemeindegeschichte begonnen. Doch der Freitag gehörte noch ganz seinem Amtsvorgänger Klaus Schölch, der nach 16-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand tritt. In einer Turnhalle voller Ehrengäste, darunter MdL Georg Nelius, Landrat Dr. Achim Brötel, die Ehrenbürger Gerd Mosca und Bürgermeister a.D. Manfred Fuchs aus Kobersdorf sowie Marianne Prinzessin und Bertold Prinz von Baden wagte Bürgermeister-Stellvertreter Heinz-Dieter Ihrig als erster den Blick zurück, um die Verdienste Schölchs zu würdigen.

Ihrig ging zunächst auf die Maßnahmen ein, die seit Schölchs Amtsantritt 1997 realisiert wurden. Heraus ragten dabei die neu konzeptionierte, sechs Millionen Euro teure Wasserversorgung und als teuerste Einzelmaßnahme in der 40-jährigen Gemeindegeschichte die Modernisierung der Katzenbuckel-Therme für 7,3 Millionen Euro. Kindergärten wurden saniert und gebaut, die Winterhauch-Schule ausgebaut und modernisiert und gegen Ende der Amtszeit mit den Schulen in Limbach und Fahrenbach zur Schule am Schlossplatz zusammengeschlossen. Insgesamt wurden in den 16 Amtsjahren 38 Millionen Euro investiert.

Durch seinen Einsatz in den Winterhauchdörfern habe Klaus Schölch harmonische Dorfgemeinschaften gefördert, lobte Heinz-Dieter Ihrig. Darüber hinaus habe er sich für die Gemeindepartnerschaft mit Kobersdorf im Burgenland sowie mit Dohna, Röhrsdorf-Borthen bei Dresden, Remptendorf und den Ortsteil Weisbach in Thüringen sowie Waldbrunn bei Würzburg verdient gemacht. Durch sein Engagement in diversen Gremien, darunter bei der Touristikgemeinschaft Odenwald, dem Naturpark Neckartal-Odenwald und der Leader-Gruppe Odenwald-Tauber habe Schölch wichtige Impulse für Waldbrunn und die Region gesetzt.

Strümpfelbrunns Ortsvorsteher Paul Scholl überbrachte den Dank der Ortsteile, die in Schölch stets einen verlässlichen Partner gefunden hätten. Ehrenbürger Bürgermeister a.D. Manfred Fuchs aus Kobersdorf/Burgenland dankte für die Verdienste um die Partnerschaft. Hierfür war Schölch bereits 2005 mit dem Ehrenring ausgezeichnet worden.

Die Wahl zum Bürgermeister nach 32 Jahren bei der Post sei ein echtes Wagnis gewesen, bekundete Landrat Dr. Achim Brötel, galt es doch in die großen Fußstapfen von Gerhard Hauck zu treten. Aus dem Stand heraus habe Schölch diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Heute präsentiere sich Waldbrunn als bedeutender gewerblicher Unternehmensstandort, als touristische Hochburg, aber auch als lebenswerte Wohngemeinde.

Es folgten Grußworte von Bürgermeister Peter Keller (Binau) für den Verwaltungsverband und Bürgermeister Klaus Schütz (Kobersdorf), Rektor Karl Völker für die Schulen, der Pfarrer Andreas Reibold und Matthias Stößer sowie dem Sportausschussvorsitzenden Hermann Döring für die Vereine. Kämmerer Joachim Gornik verabschiedete "den Chef" mit Reimen. Er habe die Eigenverantwortung der Mitarbeiter immer groß geschrieben. Zudem habe er für dienstliche und private Sorgen stets ein offenes Ohr gehabt.

In seinen Abschiedsworten dankte Klaus Schölch allen beruflichen Wegbegleitern, den Mitarbeitern und besonders seiner Familie. Er scheide im Bewusstsein aus dem Amt, dass er das Mögliche für das Wohl und die Weiterentwicklung der Ortsteile getan und manches auch erreicht habe. Bevor er seinem Nachfolger Markus Haas Bürgermeisterkette und Rathausschlüssel übergab, wünschte er allen in Verantwortung stehenden Gemeinderäten und dem neuen Bürgermeister Mut und einen langen Atem, die Fähigkeit zum Ausgleich, das Gespür für den goldenen Mittelweg, Optimismus und Freude bei der Arbeit.

Für die Umrahmung der Feier sorgten Kindergartenkinder, Schulchor, Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach und Junge Harmonie des MGV Schollbrunn.