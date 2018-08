Gefahrenschild Wildwechsel: Auf der L2311 vom Ittertal Richtung Friedrichsdorf wurden im vergangenen Jahr 20 Wildunfälle beim Eberbacher Polizeirevier gemeldet. Laut Statistik ist die Strecke in dem für Eberbach zuständigen Bezirk am stärksten belastet. Foto: Weyrauch

Gefahrenschild Wildwechsel: Auf der L2311 vom Ittertal Richtung Friedrichsdorf wurden im vergangenen Jahr 20 Wildunfälle beim Eberbacher Polizeirevier gemeldet. Laut Statistik ist die Strecke in dem für Eberbach zuständigen Bezirk am stärksten belastet. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Eberbach. Plötzlich leuchten zwei Augen in der Dunkelheit, nur annähernd sind die Umrisse des Rehs zu erkennen, instinktiv folgt der Tritt auf die Bremse - doch es ist zu spät. Ein gewaltiger Aufschlag, dann bleibt das Auto endlich stehen. Das junge Reh liegt ein paar Meter hinter dem Auto. Schwankend erhebt es sich kurz - und sinkt dann wieder auf den Boden. Binnen ein paar Sekunden kann sich ein solcher Wildunfall ereignen.

Und das ganze passiert laut Erich Lindenthal im Bezirk der Eberbacher Polizei "mehrmals in der Woche". Dabei laufen Rehe meist noch langsam über die Straße, dass man sie oft noch erkennen kann - oder sie stehen am Wegesrand. "Bei einem Wildschwein hat man kaum eine Chance, das rennt gerade so über die Straße", so der Revierleiter der Eberbacher Polizei. Und die Schäden an den Fahrzeugen sind bei Unfällen mit Wildschweinen auch meist viel höher, "das geht ab 2500 Euro aufwärts".

Eberbach ist wegen des vielen Waldes und des vielen Wildwechsel eines der "stark belasteten Reviere", so der erste Polizeihauptkommissar (EPHK). Im vergangenen Jahr gab es 116 Wildunfälle im Revierbereich Eberbach. Die Dunkelziffer der Wildunfälle wird durchaus noch höher geschätzt. Erst diese Woche wurde am Montag auf der Strecke Eberbach-Unterdielbach ein Reh angefahren, am Dienstag erwischte ein Autofahrer einen Dachs auf der B37. Der Bereich, für den das Eberbacher Polizeirevier zuständig ist, erstreckt sich 32 Kilometer Nord-Süd von Schöllenbach bis Waldwimmersbach und etwa 22 Kilometer Ost-West von Heddesbach bis kurz vor Zwingenberg (wobei dazwischen noch hessisches Gebiet ist).

Wie Lindenthal erklärt, ist die L2311, vom Ittertal Richtung Friedrichsdorf am stärksten belastet. 20 Wildunfälle weist die Statistik im Jahr 2013 dort auf. "Mehrheitlich handelte es sich dabei um Unfälle durch Wildschweine", es hat dort aber auch schon Unfälle mit Hirschen gegeben. Im vergangenen Jahr allerdings war insgesamt nur ein Hirsch betroffen, er erlag auf der B45.

Außerdem stark belastet war vergangenes Jahr die L590 von Eberbach nach Schwanheim mit je sieben Wildschwein- und Rehunfällen sowie zwei Unfällen mit "unbekannten Tieren". Auf den sechs bis sieben Kilometern der B45 Richtung Gammelsbach gab es 16 Wildunfälle, auf der L524 Eberbach-Waldbrunn 15, auf der L595 Eberbach Richtung Haag vorwiegend durch Rehwild 13 und auf der K4105 Moosbrunn-Schönbrunn-Schwanheim Richtung Neunkirchen zwölf. "Insgesamt ist auf diesen Strecken nicht viel Verkehr, auch deshalb sind die Zahlen verhältnismäßig hoch", so Lindenthal. Die restlichen Zahlen sind im einstelligen Bereich und verteilen sich auf andere Bereiche. Morgens zwischen 5 und 7 Uhr sowie abends zwischen 21 und 24 Uhr wurden die meisten Wildunfälle gemeldet.

Laut Statistik gibt es im Januar und Februar "relativ wenig" Wildunfälle, "starke Zahlen" folgen hingegen von März bis Juli. August bis Oktober wird es wieder weniger und im November und Dezember steigen die Zahlen wieder an.

Insgesamt sind laut dem Revierleiter der Polizei Wildschweine am meisten betroffen, gefolgt von Rehen. Ab und zu sind es Füchse, Dachse oder Hasen, die vor die Autos rennen. Glücklicherweise hat es in den vergangenen Jahren keine Verletzungen bei den beteiligten Autofahrern gegeben. Bei Wild sollte man laut Lindenthal "auf keinen Fall ausweichen", da man in den Gegenverkehr geraten kann. Grundsätzlich sollte man in den Waldgebieten langsam fahren und den Waldrand beobachten. Hat es dann das Tier doch erwischt, sollte auf jeden Fall der zuständige Jagdpächter informiert werden. Kennt man diesen nicht, sollte die Polizei angerufen werden.

"Über die Telefonnummer 110 landet man derzeit noch in der Einsatzleitstelle Heidelberg und wird an das zuständige Revier weitergeleitet." Vorab gilt es aber noch die Unfallstelle zu sichern: "Warnblinker an, Warndreieck aufstellen und Warnweste anziehen". Außerdem sollte das Auto nach Möglichkeit etwas auf die Seite gestellt werden.

Schilder mit den Gefahrenzeichen des Wildwechsels werden laut Lindenthal übrigens nur dort aufgestellt, wo schneller gefahren wird und "erheblicher Wildwechsel" herrscht. "Grundsätzlich muss man in den frühen Morgen- und späten Abendstunden immer vorsichtig fahren und mit Tieren auf der Fahrbahn rechnen."