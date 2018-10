Von Christa Huillier

Eberbach. Der Gottesdienst des Weltgebetstags (WGT) fand am Freitagabend in Eberbach zum ersten Mal in der Neuapostolischen Kirche im Schafwiesenweg 26 statt. Gestaltet wurde er nach intensiven Vorbereitungen von 40 Frauen unterschiedlicher Konfessionen. Ökumenisch war auch die Organisation des Weltgebetstags. Sie lag in den Händen von Bärbel Niklas (Neuapostolische Kirche), Anja Kaltenbacher (Pfarrerin der evangelischen Pfarrei Eberbach Nord) und Ulrike Riedl (Katholische Gemeinde).

Der Weltgebetstag ist eine Bewegung christlicher Frauen rund um den Globus. Gefeiert wird er immer am ersten Freitag im März, die Liturgie des Gottesdienstes bereiten Frauen jedes Jahr in einem anderen Land vor. Nach den Französinnen 2013, verfassten in diesem Jahr ägyptische Christinnen die Gottesdienstordnung nach dem Weltgebetstagsmotto "Informiert beten - betend handeln". Ihr Thema: "Wasserströme in der Wüste".

Seit dem Arabischen Frühling 2011 änderte sich die politische Lage Ägyptens mehrfach, das Land befindet sich im Umbruch. Das Ziel des ägyptische WGT- Komitees: weltweit sollen Frauen die Möglichkeit erhalten, ihr Leben und die Gesellschaft wirtschaftlich, politisch, sozial und kulturell gleichberechtigt zu gestalten. In Ägypten sollen Christen und Muslime erleben, dass sich Frieden und Gerechtigkeit Bahn brechen "wie Wasserströme in der Wüste" (Jes. 41,18). Wasser ist geschenktes, aber zugleich auch gefährdetes Gut. Dies gilt in besonderem Maße auch für Ägypten mit seiner zentralen Wasserader Nil und einer Landesfläche, die zu 96 Prozent aus Wüste besteht.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Neuapostolischen Kirche eröffnete Helmut Hofmann, Bezirksvorsteher für den neuapostolischen Kirchenbezirk Eberbach, mit einem Dank- und Bittgebet den Weltgebetstagsgottesdienst. Für ihn sind alle getauften Christen Brüder und Schwestern. Als Einstimmung auf das Thema "Wasserströme in der Wüste" zeigte ein Film des ägyptischen WGT- Komitees, wie sich Wasser von kleinen Rinnsalen zu mächtigen Strömen ausweitet und die Wüste zu blühendem Leben erweckt. In der Liturgie des Gottesdienstes wurden von den Ägypterinnen sechs Lieder vorgegeben. In nur sechs Proben wurden sie mit dem eigens für diesen Abend gegründeten Chor eingeübt. Für das beachtliche gesangliche Niveau zeichneten Friderike Dambach und Sabine Georg verantwortlich, unterstützt wurden sie von Klarinettistin Laura Konrad. Nach dem Lied "Du bist mein Zufluchtsort" überbrachte Bärbel Niklas mit Gedanken über Ägypten, Pharaonen, über die Tochter des Pharao, die Moses vor dem Ertrinken rettete und über den Evangelisten Markus den Willkommensgruß der Neuapostolischen Gemeinde Eberbach.

In unterschiedlicher Kleidung erzählten vier Frauen über die Vielfalt der Lebenssituationen der Frauen im heutigen Ägypten, von der Bäuerin über die Angestellte im Landwirtschaftsministerium bis zur Frau aus der Mittelschicht, die in der Welt von Facebook und Smartphone zu Hause ist. Als Schattenspiel zeigten Ulrike Riedl und Beatrix Raab die Begegnung von Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen. Passend dazu das Lied "Wer vom Wasser trinkt, das uns Jesus gibt, wird niemals im Leben mehr durstig sein". Nach Fürbitten mit dem gemeinsamen Liedruf "Kyrie Eleison" und dem "Vaterunser" erteilte Pfarrerin Anja Kaltenbacher den Gottesdienstbesuchern den Segen. Mit der Kollekte unterstützt der Weltgebetstag in diesem Jahr wieder zahlreiche Frauen- und Mädchenprojekte, unter anderem in Ägypten außerschulische Bildung für Mädchen und junge Frauen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Euro gesammelt. Bei ägyptischen kulinarischen Spezialitäten zeigte es sich nach dem Gottesdienst im Foyer bei angeregten Gesprächen, dass der Weltgebetstag auch in Eberbach gelebte Ökumene ist.

Auch der Weltladen war mit einem Stand präsent. Erfreuliches am Rande: auch Männer (19) und muslimische Frauen hatten den Weg in den Schafwiesenweg 26 gefunden.