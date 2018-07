Von Benjamin Auber

Eberbach. In den kommenden sieben Tagen wird es am Neckarlauer wieder richtig voll werden, denn viele vorwiegend ausländische Hotelschiffe mit teils um die hundert Passagieren legen an. Mit der holländischen "Merlijn" (am 13. August), "MS Casanova" (13. August), "MS Switzerland" (16. August) und der französischen "Leonardo Da Vinci" (am 17. August) werden mit den Hoteldampfern auch viele Touristen nach Eberbach strömen. Die RNZ hörte sich deshalb bei verschiedenen Gastro-Betrieben und ortskundigen Eberbachern, die direkt mit den Hotelschiffen in Kontakt kommen, am vergangenen Wochenende um.

Für die Schiffe an der Anlegestelle ist Hafenmeister Andreas Kappes verantwortlich, der die Schiffe einweist. "Es gibt mit den Schiffen kaum Probleme. Der hintere Sportboot-Liegeplatz näher zur Brücke) ist beliebter, denn dort gibt es an gleicher Stelle einen Wasser- und Stromanschluss", führt Andreas Kappes aus, der mit seiner "Burg Eberbach" an seiner Liegestelle verbleiben darf. Wie äußert sich nun ein verstärkter "Touristen-Andrang" in der Stadt?

"Wir sind sehr begeistert, dass so viele Hotelschiffe hier anlegen und freuen uns über die grundsätzliche Belebung der Stadt. Es ist auf jeden Fall ein Effekt zu spüren, denn wenn Leben und Bewegung nach Eberbach kommt, kann es den verschiedenen Betrieben nützlich sein", erklärt der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) Dietrich Müller.

Für ihn ist es wichtig, dass sich Eberbach gut präsentiert, damit man sich noch mehr in einen "Touristenort" verwandelt. Für sein "Modehaus Müller" stellt der Inhaber allerdings nur einen indirekten Effekt fest, denn ein Zusammenhang mit höheren Verkaufszahlen für seine Bekleidung in Verbindung mit den Hotelschiffen sieht der Eberbacher nicht. "Natürlich ist es kein Vergleich mit großen Kreuzfahrtschiffen, die Tausende Gäste mitbringen, doch ich sehe es als sehr positiv an, dass Besucher in die Stadt kommen", meint Müller.

Seine günstige Lage auf dem Weg vom Neckarlauer in die Innenstadt verhilft offenbar dem Café Viktoria zu etwas Zulauf aus den Hotelschiffen, allerdings nicht im Café, sondern im Konditorei-Verkauf, erklärt Birgit Strohauer-Valerius. Das süße Angebot scheint für die Reisenden vom Schiff attraktiv zu sein. Fast alle Gäste werden auf ihrem Schiff "vollversorgt", das heißt die Reisenden bekommen hier sowohl Frühstück wie Mittag- und Abendessen serviert.

Wenn die Touristen ankommen, kann es aber sein, dass Kaffee und Kuchen oder süße Mitbringsel begehrt sind. "Es kann schon mal vorkommen, dass es zu Pausenverschiebungen kommt, und auch die Auslage wird bei Ankunft der Hotelschiffe besonders bestückt. Wir haben sogar mal Flyer am Neckar verteilt, doch dafür haben wir momentan keine Zeit", sagt Konditormeisterin und Juniorchefin Susanne Bäcker-Valerius. So hängt auch eine kleine Liste aus, wann die betreffenden Schiffe ankommen. Dennoch ist es auch beim Café Viktoria nicht so, dass die Hotelschiffe einen großen Umsatzsprung versprechen. Begrüßt wird allerdings auch hier, dass die Gäste die Stadt beleben.

Für Restaurants und Hotels lohnt die Ankunft der Schiffe allerdings nicht im gewünschten Maße. Die Hotel-Restaurants zum Karpfen als auch die Krone-Post profitieren nicht von Gästen. "Es ist gut, dass Gäste in die Stadt kommen, die sich vorstellen können, nochmal herzukommen. Da die Reisenden aber auf den Schiffen versorgt werden, bringt uns der Besuch fast nichts", gibt die Inhaberin vom "Karpfen" Alix Jung zu.

Auch der Inhaber der "Krone-Post" Uwe Jung sieht im gastronomischen Bereich keine Vorteile für seinen Betrieb. "Von uns aus haben wir einen schönen Blick auf den Neckar und können die Schiffe sehen, aber bis auf ein paar Kleinigkeiten müssen wir uns nicht auf einem Ansturm gefasst machen", kommentiert der Inhaber.

Der bekannte "Nachtwächter" Eugen Emmig hat mit den Hotelschiffen einiges am Hut, denn der ehemalige Binnenschiffer kennt sich nicht nur gut aus und pflegt Kontakte mit einigen Kapitänen, sondern er bietet auch "Nachtwächterführungen" für die Touristen an. "Manchmal ist es sehr kurzfristig, denn die Gäste werden erst auf dem Schiff gefragt. Bei der MS Casanova und auch der MS Patria werde ich in kommenden Wochen wohl eine Stadtführung machen", freut sich Eugen Emmig auf die Schiffsgäste. Emmig macht sich auch Gedanken, wie man die Hotelschiffe noch besser für Eberbach touristisch nutzen kann.

"Die Tourist-Info hat sich schon sehr bemüht, aber von den Veranstaltern der Reisen kommt leider nicht viel", erklärt der "Nachtwächter".

Besonders ärgerlich sei es, dass die französischen Schiffe schon Postkarten von Eberbach im schiffseigenen Kiosk verkaufen, und somit würden die Touristen nicht unbedingt in die Stadt gelockt, vor allem wenn sie erst am späteren Abend ankommen. Im August werden die Hotelschiffe wieder ein Ereignis darstellen und die Neckar-Ansicht von Eberbach für kurze Zeit bereichern. Trotz einiger Touristen, die die Straßen säumen werden, profitieren in Eberbach aber nur wenige Gastro-Betriebe und Geschäfte von den Hotelschiffen.