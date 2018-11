Von Felix Hüll

Neckarwimmersbach. Einen Euro kann man nur einmal ausgeben. Das gilt auch für ein mögliches kleines "Einkaufszentrum" in Neckarwimmersbach auf dem Gelände der heutigen Schnäppchenhalle vor dem THW und gegenüber des Sportzentrums in der Au. Ob und was da hin kommt, steht noch nicht fest. Erste Pläne von 2012 haben sich längst zerschlagen. Ganz? Jetzt ist immerhin ein Bebauungsplan mit Vorgaben auf seinem Entstehungsweg unterwegs. Und neue Investoren stehen bereit.

"Der Sportplatz ist gut frequentiert. Viele Mütter könnten da beim Abholen der Kinder noch zum Einkaufen gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele machen", meint Christa Wernz, in Wimmersbach wohnende SPD-Stadträtin. Und Peter Stumpf von der AGL, auch er ein Wimmersbacher, hält das dort zur Verfügung stehende Gelände für ausreichend, so dass ein Nahversorger dort eine wirtschaftlich tragfähige Filiale errichten kann.

"Wenn ich Nahversorger wäre, wäre ich vorsichtig", kleidet Wernz aber ihre "zwiespältigen Gefühle" in Worte. "Die meisten Wimmersbacher haben ja auch dann keine fußläufige Verbindung zu einem Markt an der Pleutersbacher Straße." Besser wären da Geschäfte im Wimmersbacher Zentrum gewesen. Und wer einmal im Auto sitzt, für den ist es eigentlich einerlei, ob er "von der Schwanheimer Straße kommend unten links oder rechts abbiegt".

Nach wie vor werden Wimmersbacher die Märkte im Zentrum am Neuen Weg vor der Steige oder an der Güterbahnhofstraße nutzen. Diese würden somit nicht komplett die Kaufkraft der Leute südlich des Neckar verlieren - je nachdem, wohin jemand auch für andere Besorgungen oder Anlässe fährt, wird er bei einer Tour die jeweils nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit benutzen, meinen Wernz wie Stumpf.

Peter Stumpf verweist auch auf die Pleutersbacher, Allemühler sowie die übrigen Schönbrunner, die nach Eberbach ein- oder von dort wieder heimfahren. Sie kommen an dem möglichen Marktstandort vorbei. Rechnet man optimistisch die kompletten Einwohnerzahlen dieser Ortschaften zusammen, kommt man auf über 4500 Menschen, die aus anderen Richtungen anfahrenden Pendler zum Sportzentrum gar nicht berücksichtigt.

Das denken auch die Standortsucher für Einkaufsmärkte, weiß Grundstückseigentümer Gerhart Grüber. "Die Pleutersbacher Straße ist für uns ein aktuelles Thema. Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, kann ich mehr sagen. Derzeit laufen Verhandlungen."

Zerschlagen allerdings haben sich die ursprünglichen Pläne Grübers für ein "Einkaufszentrum Eberbach-Süd", nach denen er 2012 für einen inzwischen abgesprungenen Investor auf einen Einvernahmebeschluss des Rats gedrängt und bekommen hatte. Damals war eine Ratsmehrheit für ein Vorgehen ohne den Plan. 2014 hat dieser nun - nicht zuletzt wegen der Einschaltung der Kreisbaubehörde - als Bebauungsplan 108 Pleutersbacher Straße den Rat passiert bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung. Zuvor scheiterte die AGL-Fraktion mit dem Antrag, neue Bebauung hier nur auf dem bestehenden Baufeld zu ermöglichen sowie Ökoausgleichsmaßnahmen nur auf dem betreffenden Gelände vorzunehmen, nicht aus dem gesamten Ökokonto der Stadt. Dies nahm eine Ratsmehrheit nicht an.

Der Bebauungsplan lässt einen Einzelhandelsbetrieb mit maximal 800 m ² Verkaufsfläche und einen Getränkemarkt mit 400 m ² zu. Vor allem darf nichts angeboten werden, was dem Einkaufssortiment im Zentrum über die Nahversorgung hinaus gehend Konkurrenz machen würde.

Jetzt werden der Plan und die örtlichen Bauvorschriften öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange unterrichtet. Nach Ablauf der Auslegungsfrist kann der Bebauungsplan in Kraft treten. Eventuell muss zuvor der Gemeinderat über Anregungen und Bedenken noch einen Beschluss fassen.