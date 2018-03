Auch bei ihrem dritten Treffen loteten die Interessenten an neuen Lebensgemeinschaftsformen in Eberbach aus, wie so ein gemeinschaftliches Wohnen hier aussehen könnte. Die Gruppe bleibt offen für weitere Neugierige. Foto: Schwinn

Von Nadine Schwinn

Eberbach. Es war der harte Kern von insgesamt acht Personen um Stefan Spiecker, der sich bereits zum dritten Mal traf, um sich über das Wohnprojekt Lebensgemeinschaft auszutauschen.

Nachdem beim letzten Treffen im Februar das Projekt Tempelhof bei Crailsheim vorgestellt und diskutiert worden war, sollte in diesem Treffen nun die Möglichkeit eines Mehrgenerationenhauses aufgezeigt und erläutert werden. Zudem hatte sich als Gast Norbert Nösing zu der Gruppe gesellt, um über das Leben auf dem Tempelhof sowie die dortige Organisation und Struktur Auskunft zu geben.

Norbert Nösing befindet sich mit seiner Frau und seinen drei Kindern momentan noch in der sogenannten Annäherungsphase an den Tempelhof, um in naher Zukunft komplett auf dem Tempelhof einziehen zu können. Diese "Annäherungsphase" für Menschen, die sich in das Projekt Tempelhof eingliedern möchten, dauert insgesamt zwölf Monate, von denen man drei Monate dort leben sollte. In der Zwischenzeit pendelt Familie Nösing zwischen ihrem momentanen Wohnort und dem Tempelhof hin und her. "Es entsteht eine andere Dynamik, wenn man etwas zusammen macht", beschreibt Norbert Nösing einen Gedanken, der hinter der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens und Lebens steckt, "es geht hin zum Miteinander". Gemeinsam ist allen, die an diesem Projekt in Eberbach teilnehmen, die Suche nach einer Alternative zum modernen Trend des Abkapselns und Für-Sich-Seins. Und "bedenkt man den demografischen Wandel, ist es das Projekt überhaupt", so Norbert Nösing. Doch bei allem Idealismus und Begeisterung für diese Idee wünschen sich die Interessierten dieses Wohnprojekts Lebensgemeinschaft weiterhin die Möglichkeit des persönlichen Freiraums.

Jeder innerhalb der Gruppe wünscht sich in seinem Leben mehr Gemeinschaft mit sowie Unterstützung von und für andere. Dabei soll dennoch die Möglichkeit bestehen bleiben sich zurückziehen zu können, wenn der Wunsch danach besteht.

Die Frage ist nun, was die nächsten Schritte sind und wohin die Reise gehen soll. Um dies herauszuarbeiten haben die Teilnehmer anhand einer Liste angegeben, wie wichtig ihnen beispielsweise ein Wohnobjekt in ländlicher Umgebung oder doch in der Stadt ist, ob es sich dabei um ein Mietobjekt oder um Eigentum handeln soll.

Es wurden auch ganz pragmatische Fragen gestellt, beispielsweise ob man sich eine Waschmaschine und ein Auto teilen möchte. Indem jeder Einzelne seine Prioritäten festlegte, ließen sich nun erste Strömungen erkennen, die für die weitere Planung des Projekts hilfreich sind. Alle waren sich über den Punkt einig, dass es keine Wohngemeinschaft (WG) werden soll und dass spontane Treffen und gegenseitige Unterstützung wichtig sind.

Auch bei diesem Treffen diente wiederum ein Film als Inspirationsquelle und Denkanstoß. Dieser stellte das Mehrgenerationen-Wohnprojekt Mühlbachhaus vor und lieferte interessante Impulse und Platz für kreative Ideen.

Als nächstes haben es sich die Eberbacher Teilnehmer zum Ziel gesetzt konkrete Wohnobjekte zu besichtigen und das gegenseitige Kennenlernen und die kommunikative Vernetzung untereinander zu intensivieren.

Ein weiteres Anliegen der Gruppe wäre es, das Wohnprojekt Lebensgemeinschaft weiter bekannt zu machen, um dadurch noch andere Interessierte zu finden. Diese können sich vorab über die Emailadresse terranatura@web.de über das angedachte Wohnprojekt informieren und Fragen stellen.

Info: Das nächste Treffen der Gruppe findet am 24. April um 19 Uhr statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Weitere Teilnehmer sind willkommen.