Waldbrunn. (hof) Innerhalb weniger Tage haben über 750 Facebook-Nutzer die Möglichkeit genutzt, auf der "Fanseite" ihre Unterstützung für die Bewerbung der Winterhauchgemeinde um eine "alla hopp!"-Anlage zu bekunden. Waldbrunn hat sich neben 126 anderen Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar und 15 weiteren Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis um eine von insgesamt 18 ausgelobten "alla hopp!-Anlagen" beworben. Die Aktion "alla hopp!" bringt die gesamte Region in Bewegung und soll möglichst viele Menschen aller Generationen für Bewegung, Begegnung und ein aktives Leben begeistern, so Dietmar Hopp, der Stifter der Förderaktion. Das formulierte Ziel der Dietmar-Hopp-Stiftung ist es, eine Brücke zwischen den Lebensbereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung zu schlagen. Und dies überzeugte auch die Gemeinde Waldbrunn, weshalb sich der Gemeinderat einstimmig für die Bewerbung aussprach. Für Waldbrunner und Besucher der Gemeinde wäre die Anlage ein Platz der Bürgerbegegnung über Generationengrenzen hinweg, Daseinsvorsorge und Gesundheitsprävention in einem. Besonders im Hinblick auf den demografischen Wandel, der den Kommunen im ländlichen Raum stark zusetzt, hält man es in der Gemeinde für unerlässlich, sich in punkto Wohn- und Lebensqualität auf dem Land stark zu machen. Mit der "alla hopp!"-Anlage sieht man in der Winterhauchgemeinde eine Chance, sich gegen die Ballungsräume zu behaupten, würde sich doch der Freizeitwert deutlich erhöhen, ist Bürgermeister Markus Haas überzeugt. Ins Rennen gegangen ist die Gemeinde mit einer rd. 7000 qm großen Teilfläche bei der Katzenbuckel-Therme, die langfristig betrieben werden soll.

Für Menschen, die nicht über ein Facebook-Profil verfügen, steht auf der Homepage der Gemeinde ein Unterstützer-Formular bereit, das man ausfüllen kann. Infos im Internet: www.facebook.com/alla.hopp.waldbrunn.