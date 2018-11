Der frisch gebackene Eberbacher Abiturient Yuri Braspenning aus Haag will ab September in Frankreich ein Freiwilligenjahr leisten und benötigt dafür einen Förderkreis. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach/Schönbrunn-Haag. Von so etwas träumen Mütter und Großmütter schlecht: der Sohn/Enkel löst sich aus dem Haushalt und zieht nicht nur aus sondern will dazu gleich nach Afrika: Togo oder Marokko. Yuri Braspenning hatte ein Einsehen und schränkte seine Wunschziele für ein Freiwilligenjahr im Ausland denn doch ein aufs benachbarte Frankreich. Ab September geht's los.

Grade noch saß der 17-Jährige auf der Schulbank und büffelte für sein Abitur, das er nach acht Jahren am Hohenstaufen-Gymnasium erfolgreich bestand. Doch die frühere Zugangsmöglichkeit zu einer Hochschule möchte er gar nicht ausnutzen, so wie sich das die G 8-Begründerin und damalige Landeskultusministerin Annette Schavan beabsichtigt hatte. Ähnlich wie seine Eberbacher Jahrgangskameraden Nicole Zimmermann, Matthew Hamway und Lasse Schulz will Yuri vor Studienbeginn erst noch etwas Anderes machen. Er sah sich um: Braspenning kam auf den Internationalen Jugendfreiwilligendienst ICJA. Yuri informierte und bewarb sich. Vom 19. September dieses Jahres bis 18. September 2014 will er nun eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland verbringen.

Nicht genug damit, dass der 17-Jährige dabei ohne bisherige Freunde, Bekannte, Lehrer oder Verwandte leben wird, er hat sich auch erst jetzt erste Französisch-Sprachkenntnisse in ein paar Crash-Kursen der Volkshochschule an Wochenenden beigebracht. Bis September will er aber noch fleißig weiter lernen. "Ich hatte nur Latein und Englisch an der Schule", erklärt der Abiturient.

Von seiner Tätigkeit in Frankreich erhofft er sich nicht nur Erfahrungen in mehr Selbstständigkeit und Gemeinwohlarbeit, sondern eben auch in der Fremdsprachenpraxis.

Was genau Yuri Braspenning in Frankreich machen wird, weiß er bislang noch gar nicht. "Man kriegt den genauen Einsatzort erst im August gesagt", erklärt der ansonsten gut vorbereitet wirkende junge Mann, Sohn einer wissenschaftlichen Angestellten und eines Unternehmers. Andrea Schwieger-Hiepko vom Verein ICJA Frewiwilligenaustausch weltweit bestätigt: "Wir können noch keine definitive Aussage machen, da die Freiwilligen von den Partnerorganisationen im Land platziert werden und nicht vom ICJA selbst. In Frankreich wird dies in Yuris Fall entweder eine Organisation sein, die sich an verschiedenen Orten mit sozial benachteiligten Menschen beschäftigt oder ein Heim für Menschen mit Behinderung." Der ICJA-Freiwilligenaustausch praktiziert seit über 60 Jahren diese Auslandsaufenthalte in inzwischen 40 Ländern auf dem ganzen Globus. Seit Start des von Yuri gewählten Programms 2011 wurden jährlich bis zu 3000 Freiwillige entsandt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert diese Arbeit mit monatlich 350 Euro pro Freiwilligem. Dies reicht jedoch nicht, um die monatlichen Kosten von durchschnittlich 820 Euro zu decken. Daher ist die Organisation bzw. sind die Freiwilligen selbst auf die Unterstützung durch Förderkreise angewiesen. Da der ICJA als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, können Spender ihre Gabe von der Steuer absetzen.

"Ich will dazu jetzt ein Flugblatt entwerfen und auch eine Internetseite einrichten", hat sich Yuri Braspenning überlegt und kam nicht zuletzt auch deswegen auf die Rhein-Neckar-Zeitung zu.

Mit dem Geld ermöglichen die Spender, dass Yuri Braspenning voraussichtlich in einer Einrichtung mit behinderten Menschen arbeiten wird oder in einer Anlaufstelle in sozialen Brennpunkten.

Eine Auswahlliste benennt Freiwilligen für für Frankreich u.a. die "Emmaus-Gemeinschaften", die aus der Gründung des katholischen Geistlichen Abbé Pierre 1954 hervorgingen oder die ebenfalls aus katholischen Wurzeln hervorgegangenen Arche-Gemeinschaften, bei der die Betreuung Behinderter eine Rolle spielt.

In Vorbereitungstreffen hat Yuri Bras-penning erfahren, dass noch ein anderer junger Mann zeitgleich mit ihm nach Frankreich geht. Zudem konnte er sich mit einem Freiwilligen austauschen, der inzwischen wieder zurück in Münster studiert. "Der hat damals mit einem Laster alte Möbel eingesammelt", berichtet Braspening über dessen Aufgabengebiet. Die örtliche Organisation setzte die Freiwilligen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Sprachkenntnisse ein.

Noch hat der 17-Jährige Zeit, Umgangsfranzösisch für den Alltagsgebrauch einzupauken, der Praxistest erfolgt dann ab September. Für die Anschlusszeit ab September 2014 hat Yuri Braspenning zumindest schon ganz klare Vorstellungen, für die er in seinem Auslandsjahr aber eher wenig Hinführendes kennen lernen wird: Yuri will später einmal Jura studieren.

Info:Weitere Informationen gibt auf Yuri Braspennings Facebook-Seite oder per E-Mail.