Alles, was beim Apfeltag 2013 draußen stand, hatte angesichts des starken Regens mit dem Nachteil der Witterung zu kämpfen: Besucher eilten nur so vorbei. Foto: Weyrauch

Eberbach (fhs) Wer glaubt, der verregnete Apfeltag rief bei den Eberbacher Geschäftsleuten durchweg unglückliche Gesichter hervor, geht fehl.

Klar, Einbußen gegenüber dem erwarteten Umsatz beim verkaufsoffenen Sonntag bringt es mit sich, wenn von fünf geöffneten Geschäftsstunden zweieinhalb deutlich verregnet sind. Aber es gab dabei auch Unerwartetes. Im Teegeschäft von Barbara und Mona Krawczyk etwa: "Wir haben diesmal ganz viel Tee verkauft", berichtet Mona Krawczyk, die von den sonneverwöhnten Apfeltagen seither wusste, dass Tee da eher weniger nachgefragt wird. "Wir haben eigentlich gar nicht gedacht, dass dann noch so viele Leute kamen." "Es war halt mal die Erfahrung, dass es das erste Mal bei einem Apfeltag so richtig geregnet hat", resümiert auch Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und Chef des Modehauses. "Begeistert war keiner, aber von uns hat keiner den Kopf in den Sand gesteckt. Jeder hat versucht, das Beste draus zu machen." Müller weiß von Kaufleuten, die mit ihrem Umsatz trotz des Wetters sehr zufrieden waren. Andere hingegen spürten den geringeren Besucherandrang deutlich. Mittags haben viele angesichts des Regens entschieden, doch nicht nach Eberbach zu fahren. "Für die Musikgruppen und Stände draußen war es richtig schwierig", sagt auch Sigrid Müller-Gölz vom Modehaus. Andererseits waren dort Besucher aus Wiesloch und Mannheim, die sagten, dass sie schon Vormittags in der Stadt waren. Der verkaufsoffene Sonntag lief von 12.30 bis 17.30 Uhr. Diese Gäste blieben über Mittag.

"Am Wetter können wir halt nichts ändern," erklärt Ralf Hoffmann von der Metzgerei Zorn. Markisen und Pavillon ermöglichten hier dennoch, erstmals Wildspezialitäten mit dem Hegering anzubieten; für ein Schutzzelt gegen die Witterung ist an dieser Stelle jedoch gar kein Platz - für Rettungsfahrzeuge muss die Durchfahrtsbreite von drei Metern offen bleiben.