Die Fraktionen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke



Karl Braun (CDU) stellt grundsätzliche Überlegungen an, ob "wir uns auf Dauer noch eigene Verkehrsbetriebe mit Halbstundentakt und die Bäderbetriebe in der jetzigen Konstellation leisten können". Da eine Gewinnsteigerung angesichts der Konkurrenzsituation als unrealistisch eingestuft wird, wird die Kostenreduzierung in Bereichen, die rote Zahlen schreiben, als Hauptanliegen betrachtet. Fazit: "So kann es nicht weitergehen".

Wolfgang Röderer (SPD) bemängelt erneut den Investitionsstau bei den Stadtwerken und den "damit einhergehenden Werteverlust". "Man kann sich auch kaputt sparen", fordert er umfassende Informationen über alle noch ausstehenden Maßnahmen, um Prioritäten gegebenenfalls neu setzen zu können. Mit den Verkehrs- und Bäderbetrieben sieht sich die SPD aber in einer "sozialen Verantwortung": Der Erhalt wird nicht in Frage gestellt. Es müsse möglich sein, "Ertragssteigerungen unabhängig vom Energieabsatz zu erzielen", wird nach neuen Konzepten zur Kundenbindung und -neugewinnung verlangt.

Susanne Lehn (FWV) will nicht "ganz schwarz malen": Es sei aber an der Zeit zu handeln und Veränderungen zuzulassen, "sonst stehen die SWE bald vor dem Aus". Die Zukunft der Bäder stellt sie nicht in Frage; da kein Geld für die nötige Komplettsanierung da ist, müsse man eben die schlimmsten "Löcher stopfen". Mit werbewirksamen Maßnahmen wie Schwimmbadevents, Open-Air-Kino, und langer Nacht am Wasser müsse das Geschäft angekurbelt werden.

Kerstin Thomson (AGL) fragt sich, ob die SWE überhaupt noch zu retten sind und sich die Werkleitung ihrer Verantwortung gegenüber der Eberbacher Bevölkerung bewusst ist. "Alle Empfehlungen und Aufforderungen des Gemeinderats werden anscheinend ignoriert, Geld wird verschwendet, an anderen Stellen nicht eingenommen, dringende Arbeiten werden verschleppt; die Wirtschaftspläne der letzten Jahre waren zusätzlich noch geschönt". Die jetzt vorgelegten Zahlen seien "kaum nachvollziehbar". Und jeder Meter Graugussleitung, der jetzt fremd vergeben wird, sei eine Steuerverschwendung.



