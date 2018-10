Eberbach. (bnc) Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann, weilte am Mittwochabend für zwei Stunden zu Vortrag und anschließender öffentlicher Diskussion im evangelischen Gemeindehaus. Eingeladen hatte der Rotary Club Eberbach. Schwerpunktthemen des Dialogs zwischen Bürgern und Minister sollten "nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum", "Verkehrssicherheit" und "Großprojekte in der Infrastruktur" sein - wobei letztlich nur Ersteres zum Zuge kam. Doch die Eberbacher ließ das alles weitgehend kalt. Nur rund drei Dutzend Gäste waren gekommen, davon - neben den Rotariern - eine stattliche Interessenvertretung der Region Schönau-Steinachtal.

Politische Diskussionen regten in Eberbach nicht immer das Interesse der Bevölkerung an, versuchte Rotarier und BWL-Professor an der DHBW Mosbach, Dr. Dietmar Polzin, den "etwas kleineren Kreis" zu erklären. Polzin hatte den Minister im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung des Logistik-Netzwerks Baden-Württemberg kennengelernt und nach Eberbach gebeten. Ein Jahr lang hatte man warten müssen, bis dessen Terminkalender den Abstecher an den "nördlichen Rand" des Landes zuließ.

Rotarier-Präsident Klaus Köppern begrüßte den Grünen-Politiker, der seit Mai 2011 für Themen wie Straßenwesen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) oder Infrastruktur zuständig ist. Bürgermeister Peter Reichert freute sich: "Es ist uns eine Ehre, dass uns ein Minister hier besucht." Auch in Eberbach stehe man vor großen Herausforderungen, so Reichert. Im verkehrspolitischen Bereich befasse man sich derzeit mit der Frage, ob ein Tempolimit von 30 km/h in der Stadt eingeführt werden solle.

Nicht Parteipolitik sollte nach Polzins Wünschen den Abend bestimmen. Vielmehr hatte man sich Informationen vom Minister zu Plänen und Projekten der Landesregierung erhofft, um anschließend darüber ins Gespräch zu kommen.

So wie Baden-Württemberg früher Pionierland im Automobilbau war, so wolle man heute Pionier für nachhaltige Mobilität sein, begann Minister Hermann seine Ausführungen. Und dies besonders auch im ländlichen Raum, wo der ÖPNV in der Regel weniger ausgebaut sei. Wobei der Minister Eberbach aufgrund seiner guten Verkehrsanbindung per S-Bahn, Bundes- und Wasserstraße nicht eigentlich zum "ländlichen Raum" zählen wollte. Klimatechnisch verbesserte Verkehrsmittel, die verstärkte Verlagerung des Verkehrs auf Schiene und Wasserstraßen, der Ausbau der Rad-Infrastruktur sowie die Vernetzung von Verkehrsmitteln sollen laut Hermann gefördert werden. Als besondere Herausforderung nannte er die demographische Entwicklung im Land, das zu zwei Dritteln aus "ländlichem Raum" bestehe: der Anteil der Alten dort wachse, die Schülerzahlen seien rückläufig, weshalb der ÖPNV zwangsläufig reduziert werden müsse.

"Das ist eine schwierige Balance", stellte Hermann fest. "wir wollen den ländlichen Raum nicht abhängen, können aber auch die Infrastruktur nicht überdimensional ausbauen". Neben dem ÖPNV habe man ein immenses Straßennetz zu betreuen, "das in die Jahre gekommen ist". Dabei laute die Devise: Erhalt und Sanierung vor Neubau, etwas anderes sei nicht finanzierbar. Dies hatte auch die Gemeinde Schönau zu spüren bekommen. Ihr Bürgermeister Marcus Zeitler nutzte den Besuch des Ministers, um seinem Unmut zur Rückstufung eines beantragten Ausbaus auf die bloße Sanierung der Landesstraße 536 Luft zu machen. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach bat um Unterstützung bei der Bewältigung der Probleme der "zweitältesten Gemeinde" im Kreis mit "riesigem Einwohnerschwund". Bürgermeister Reichert mahnte an, hinsichtlich ÖPNV nicht nur die Metropolen zu fördern, sondern den ländlichen Bereich nicht zu vergessen. Der Minister versprach, die geschilderten Sachverhalte "mitzunehmen".