Eberbach. (me) Die Vorbereitungen für ein Jugendturnier der Extraklasse laufen auf Hochtouren. Die letzten Bälle werden aufgepumpt, die Pfeife bereit gelegt, die Pokale poliert. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Dezember, wird in der Eberbacher Hohenstaufenhalle der vierte U12-Ragucci-Hallencup ausgetragen.

Kaum ein U 12-Turnier in Deutschland kann inzwischen solch eine Leistungsdichte aufweisen, wie die Veranstaltung in Eberbach. Nachwuchstrainer von Spitzenvereinen loben das Turnier in höchsten Tönen. Am Samstag wird von 9 Uhr an in vier Gruppen um den Siegerpokal gespielt. Dabei ist der Nachwuchs von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, SV Darmstadt 98, Vorjahressieger VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, VfR Aalen, FSV Frankfurt, SV Sandhausen, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, FSV Mainz, FC Augsburg, RB Leipzig und 1. FC Kaiserslautern, dazu die U12 des VfB Eberbach, dessen Förderverein das Turnier ausrichtet.

Am Sonntag ist der jüngere U 11-Jahrgang an der Reihe. Hier treten von 9 Uhr an in vier Gruppen die Mannschaften des FV Mosbach, SG Kirchheim, JSG Oberzent, TSG Hoffenheim, VfB Rauenberg, FC Union Heilbronn, SV Eberbach, FC Forst, TSV Strümpfelbrunn, SV Sandhausen, Karlsruher SC, TSG Weinheim, SG Lobbach und zwei Teams des VfB Eberbach gegeneinander an.

Unterstützt wird das Turnier von der Stadt Eberbach und zahlreichen weiteren Sponsoren neben Namensgeber und Hauptsponsor Antonio Ragucci.

Nach monatelanger Vorarbeit ist das Organisationsteam um Frank und Esther Mutschler sowie Tobias Soldner bereit: "Wir freuen uns und sind auch tatsächlich ein bisschen stolz auf das Teilnehmerfeld, das wir für dieses Jahr nach Eberbach holen konnten." Auch die D-Jugend des VfB Eberbach kann es laut Jugendleiter Bernd Lemberger kaum erwarten, sich mit ihren Altersgenossen aus den Förderzentren messen zu dürfen. Dass es erneut gelungen sei, Topmannschaften aus ganz Deutschland ins Badische zu locken, sieht der in Wiesloch als Anwalt arbeitende DFB-Vizepräsident und Präsident des Badischen Fußballverbands, Ronny Zimmermann, als deutliches Zeichen für "die hohe Qualität des Turniers, auf die die Organisatoren stolz sein können."

Info: www.vfb-raguccicup.de