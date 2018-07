Kein 'Wasserrohrbruch' am Leopoldsplatz. Um das Eberbacher Leitungsnetz durchzuspülen, lassen die Stadtwerke auch nachts das Wasser frei laufen. Foto: Hofmeyer

Eberbach. (mawe) Zur Verunreinigung des Trinkwassers gab es gestern bis gegen 17.20 Uhr keine Pressemitteilung. Auf Nachfrage beim Notdienst der Stadtwerke war zu erfahren, dass "die Chlorierung am Wochenende weiter verbessert wurde, um wirklich sicher zu stellen, dass sich keine Keim-Bakterien mehr im Rohrnetz befinden".

Um zu beschleunigen, dass das Chlor in das Leitungsnetz kommt, wurden auch an verschiedenen Punkten Hydranten "leicht aufgedreht". Die Schilder "Wasserrohrbruch" deuten also nicht auf einen solchen hin.

Heute soll es weitere Ergebnisse geben. Bis dahin: Wasser weiter abkochen.