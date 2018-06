Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Adam Schäfer hat ja so recht: "Ohne uns fährt kein Zug durch den Bahnhof. Aber sehen tut man uns nicht". "Wir", das sind Schäfer und drei Kollegen, die sich am Bahnhof im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr am Stellwerk ablösen und dafür sorgen, dass die Züge planmäßig ankommen und abfahren.

In diesem verklinkerten Flachbau, der aussieht wie eine Box mit Ausguck, sitzt er an einer 1 x 1,70 Meter großen Anlage mit zig Tasten, Knöpfchen und Lämpchen in Rot und weiß, die zumindest den Laien frappant an eine Modelleisenbahn erinnern. Aber das da, sagt Schäfer und blickt ernst hinter seiner randlosen Brille, ist natürlich kein Spiel. "Wenn ich einen Fehler mache, geht's um Menschenleben".

Sagt's und stülpt auf diesem Drucktastenstellwerk, wo Weichen und Signale gestellt werden, eine rote Sperrkappe über einen Knopf. Da, wo an einem bestimmten realen Punkt zwischen Zwingenberg und Neckargemünd gerade reale Arbeiter an einer gleisnahen Böschung Grün zurückschneiden. Eine Gefahrenstelle. Schäfer muss auf telefonischen Bescheid warten, um den Abschnitt wieder freigeben zu können. Als es endlich schellt, wechselt er am Hörer ein, zwei knappe Sätze - Kappe wieder runter.

Als Fahrdienstleiter sitzt Adam Schäfer auf dem Logenplatz des Bahnhofs. Auch wenn er die Fensterfront vor sich immer mit Jalousien verhängt: Er selber sieht von hier aus alles, was auf und neben den Gleisen geschieht. Selbst Gleis 4 ganz da drüben, wo die Odenwaldbahn ein- und ausfährt, erscheint auf dem Monitor. Warum er selbst sich hier so unsichtbar macht? Weil er sonst... aber da muss Schäfer mal eben ans Mikrofon. "Eeeeberbach, hier Eeeeberbach", empfängt der Mann, den der gemeine Fahrgast nur als Stimme kennt, die "verehrten Reisenden" in der Neckarstadt. Als unverkennbare Stimme allerdings: "Auf Gleiseins fertein...". Klingt irgendwie Schwäbisch, oder?

Adam Schäfer schaut ungläubig. Weil es ihn noch nie in seinem fast sechzigjährigen Leben aus dem Badischen verschlagen hat - Hirschhorn mal ausgenommen. In der hessischen Nachbarstadt, deren Bahnhof Schäfer jetzt gleichfalls von seinem schwarzen Schreibtischsessel aus managt, hat er früher eine Zeit lang die Signal- und Weichenhebel gestellt - mechanisch, mit Körpereinsatz. Das war zu Beginn seiner Laufbahn, die 1971 mit einer Ausbildung zum Bundesbahnassistentenanwärter begann. Gibt's längst nicht mehr.

Aber weiter als bis Heidelberg oder Zwingenberg in der anderen Richtung musste Schäfer seines "Traumjobs" halber nie seinen Heimatort verlassen. Dafür wäre er auch viel zu bodenständig. Schäfer ist Unterdielbacher, vermutlich seit Generationen, und ist auch dies mit Leib und Seele. Auch, so wie er Eisenbahner mit Leib und Seele ist - und natürlich Familienmensch. Adam Schäfer ist seit seinem 25. Lebensjahr verheiratet und er hat zwei Söhne und drei Enkeltöchter, die alle entweder unter demselben Dach oder nur zwei Häuser weiter wohnen.

Mit den Enkelinnen, sagt der Mann mit dem Schnauzer, "ist eine neue Zeitrechnung für mich losgegangen: Jetzt kommt der Opa zur Geltung". Nein, Eisenbahn spielt er mit den Mädels nicht, aber das hat er auch mit seinen Söhnen nicht getan: "Ich bin Berufseisenbahner, Hobbys hab' ich andere". Dass der älteste Sohn in des Vaters Fußstapfen getreten ist und heute in Karlsruhe selber die Weichen stellt, lag höchstwahrscheinlich an dieser seiner Begeisterung für den Job. Denn Schäfer ist definitiv der rechte Mann am rechten Ort. "Als ich zum ersten Mal im Leben das Stellwerk betreten habe, wusste ich: Das will ich machen. Das ist mein Lebenstraum".

Und die Hobbys? Bis vor zehn Jahren ging Schäfer für den SV Dielbach auf Torjagd, heute geht er noch gern als Zuschauer auf den Fußballplatz. Ausfahrten durch die Landschaft genießt er, wenn er seine zwei Pferde vor die Kutsche spannt. Und seinen täglichen "Auslauf" mit dem Hund verschafft er sich als Wildschweinfütterer im Eberbacher Holdergrund. Seit bald zwanzig Jahren legt er die drei Kilometer Fußweg morgens fast täglich zurück - ein Job, den 1975 sein Vater begonnen hat und den zu gegebener Zeit sein eigener Sohn wohl von ihm übernehmen wird. Es bleibt in der Familie.

Zurück zum Bahnhof und zu den runtergelassenen Jalousien. Dass Fahrgäste, wenn Zugverbindungen nicht klappen, schon mal wütend bei Schäfer an die Scheiben klopfen und Dampf ablassen, als wenn er die Behinderungen persönlich verbrochen hätte, kennt er. Kein Grund für Sichtschutz. Auch nicht, dass Bahnfahrer bei ihm manchmal nach Verbindungen fragen, wenn der Schalter zu ist: "Dann sag' ich ihnen, was ich weiß".

Nein, ein Geheimniskrämer ist der Fahrdienstleiter bestimmt nicht. Aber diese Rollos immer hoch- und runterzulassen: Das kann er nicht leiden. Deswegen bleiben sie zu. Ein Nebeneffekt: "Wenn ich Leuten in der Stadt begegne, weiß ich sofort: Der nimmt immer die Bahn um halb 7 morgens, der kommt immer abends um 8 Uhr hier an". Wer diese Leute sind und wie sie heißen, weiß der Unterdielbacher nicht. Und keiner dieser Leute erkennt auf der Straße Adam "die Stimme" Schäfer.