Von Susanne Noll

Eberbach. Gerade zu Weihnachten wünschen sich Kinder oftmals ein eigenes Haustier und viele Eltern möchten sie dann auch mit einem tierischen Geschenk überraschen. Der Tierschutzverein Eberbach appelliert an alle, keine lebenden Tiere unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ein niedlicher Welpe oder ein kleines Kätzchen sorgen am Weihnachtsabend zwar oft für Begeisterung, aber was mit großer Freude beginnt, kann schnell im Tierheim enden, sobald sich die neuen Halter im Alltag mit den tatsächlichen Ansprüchen des Tieres konfrontiert sehen. Denn das Leben mit einem Haustier besteht nicht nur aus Kuscheln und Streicheln. Der Hund muss mehrmals täglich ausgeführt werden. Die Katzentoilette oder das Kleintiergehege müssen sauber gehalten werden. Arbeit und anfallende Kosten für das Wohlergehen des Tieres werden bei einem Spontankauf oftmals nicht berücksichtigt und besonders enttäuschend ist die Erkenntnis, dass das neue tierische Geschenk doch nicht so funktioniert, wie man es gedacht hatte.

Der Verein weiß aus Erfahrung, dass Tiere, die gut gemeint als Überraschungsgeschenk unterm Weihnachtsbaum bellen, miauen, piepsen oder quieken, nach einiger Zeit als Last empfunden werden können. Viele der zunächst geliebten Tiere werden schon nach kurzer Zeit in den Tierheimen oder beim Tierschutzverein abgegeben und schlimmer: einfach ausgesetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Spontane Urlaubspläne, unerwartete Kosten oder einfach die bis dahin unbekannten Anforderungen an eine artgerechte Haltung der Tiere lassen die Freude über das neue Familienmitglied oft schnell vergehen. Oft bemerken Eltern auch erst zu spät, dass ein Großteil der Versorgung an ihnen hängen bleibt. "Selbst wenn ein Kind hoch und heilig verspricht, sich um das Tier zu kümmern, muss man als Elternteil immer darauf gefasst sein, einzuspringen.

Wer aber ernsthaft ein neues tierisches Familienmitglied in Erwägung zieht, sollte sich vorher darüber Gedanken machen, welches Tier am besten in die Familie passt, ob alle Rahmenbedingungen stimmen und ob die arteigenen Bedürfnisse des Tieres erfüllt werden können. Wellensittiche, Meerschweinchen und Kaninchen brauchen beispielsweise Artgenossen, in Einzelhaltung vereinsamen sie und entwickeln Verhaltensstörungen.

Bei der Entscheidung sollte die ganze Familie einbezogen werden. Ein erster Gang lohnt sich dann immer ins Tierheim, wo viele Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause warten. Auch bei der Auswahl des Tieres sollten sich die Interessenten ausreichend Zeit nehmen. Dennoch sollte ein Tier möglichst nicht zur Weihnachtszeit aufgenommen werden. Der Trubel und die Hektik während der Feiertage erschweren es dem Neuzugang, sich an sein neues Zuhause zu gewöhnen.