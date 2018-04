Von Felix Hüll

Eberbach. Wer bedauert, dass Eberbach nach und nach übergeordnete Behörden hat abgeben müssen wie zuletzt das Grundbuchamt, mag um so mehr stolz auf das Technische Hilfswerk sein: mit dem THW-Standort an der Pleutersbacher Straße beherbergt die Stadt immerhin einen Bundesanstalt-Dienststellenteil aus einem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums.

Das hat nicht jede Kreisgemeinde. Bei örtlichem Bedarf kann Eberbach hier schnell vor Ort Hilfe erhalten. Rund 80.000 Helferinnen und Helfer in 668 Ortsverbänden zählt das Technische Hilfswerk in ganz Deutschland. In Eberbach sind es derzeit rund 45 Aktive sowie zwölf Jugendliche.

Das THW ist eine Organisation, die der Bund für "Großschadenslagen" vorhält. Oder anders gesagt: wenn die Mädels und Jungs in Blau anrücken, ist etwas Schwerwiegendes passiert, erläutert Eberbachs THW-Ortsbeauftragter Markus Haas.

"Wir sind modular aufgestellt," beschreibt Haas die THW-Struktur im Unterschied zur Feuerwehr. Jede Stadt unterhält eine Feuerwehr, die selbstverständlich bei Bedarf Unterstützung durchs THW erhalten kann. Aber während Feuerwehren umfassend für ihre jeweilige Kommune mit Fahrzeug und Gerät ausgestattet sind, finden sich die THW-Dienststellen ausgestattet nach Spezialaufgaben: in Eberbach steht eine Fachgruppe Wasserschaden-Pumpen zu Gebote.

Beim Blick zurück auf 2016 ragt als Einsatz in der ersten Jahreshälfte der nach dem Wolkenbruch über Schollbrunn mit seinen Sturzfluten am letzten Maiwochenende heraus. Haas: "Wir fuhren da auf den Berg mit der Frage: wo soll da denn Wasser sein?" Mit den Hochleistungspumpen halfen die Eberbacher THWler, noch Schlimmeres in dem Winterhauchgemeinde-Teilort zu verhindern und die Unwetterfolgen zu beseitigen.

Insgesamt verzeichnete Haas für die Ortsgruppe im vergangenen Jahr 13 Einsätze, darunter auch besagte Unterstützungseinsätze für die Feuerwehr.

Dazu zählte etwa Mitte Mai Hilfe beim Bergen eines verunglückten Forstunternehmensschleppers im Ittertal oder der Ruf nach Neckarsteinach. Dort halfen THWler Mitte April das von Einbrechern beschädigte Bankgebäude abzudichten. Die Täter hatten vergeblich versucht, mit einer Sprengladung den Tresor zu knacken und dabei die Fassade demoliert.

Haas: "Diesmal kam die Anzahl an Einsätzen schnell aufeinander im ersten Halbjahr. In der zweiten Jahreshälfte war glücklicherweise nichts Vergleichbares mehr." Untätig blieben die THW-Helfer deswegen nicht: so nahmen etwa die beiden auslandserfahren Pumpen-Fachleute Björn Fellhauer und Achim Link Mitte September an einer sogenannten HCP-Übung in Friedrichshafen teil. HCP steht für "High Capacity Pumping" (Hochleistungspumpen). Leistungsfähige, dieselgetriebene Großpumpen transportierten über riesige Schläuche Hunderttausende Liter Wasser über mehrere Hundert Meter zu dort bereit gestellten Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren.

Eine derartige Übung soll realistisch die Anforderungen bei einem Hilfseinsatz im Ausland darstellen. Im Ernstfall dauert dieser mit An- und Abreise rund zwei Wochen. In Friedrichshafen war das Übungsszenario zeitlich dicht getaktet auf nur zwei Tage verteilt.

Eine solche landesweite Übung will der Eberbacher THW-Ortsverband im September 2017 selbst ausrichten. Die dabei voraussichtlich zu erwartenden rund 100 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg sollen in einem Camp untergebracht und versorgt werden. Haas: "Vor Jahren hatten wir hier schon mal ein Landesjugendlager mit rund 800 Teilnehmern."

Zuvor sieht das (planbare) THW-Jahresprogramm für Eberbach aber im Januar eine Geräteprüfung vor, bei der nur ausgebildete Elektriker sämtliche elektrischen Geräte des Ortsverbandes durchchecken. In einer weiteren, drei Tage umfassenden Aktion werden zudem über ein Wochenende alle anderen technischen Geräte auf Herz und Nieren geprüft.

"Anfang Februar ist unser eigentlicher Dienstbeginn 2017 nach dem ’trainingsfrei’" kündigt Haas an. In Theorieabenden sollen die Eberbacher Helfer ihrer jährlichen Unterweisungspflicht Genüge tun in Sachen Unfallverhütung, Staplerunterweisung oder Kraftfahrerbelehrung.

Eventuell findet noch ein Eberbacher Ausscheidungswettkampf statt für den 2018 geplanten THW-Landeswettkampf, an dem je ein Team pro THW-Geschäftsbereich teilnimmt.