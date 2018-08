Hirschhorn. (MD) Sterben wird teurer in Hirschhorn. Bei einer Gegenstimme beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung in der Igelsbacher Sängerhalle eine Erhöhung der Gebührenpositionen um 30 Prozent und will damit die "Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Hirschhorn" entsprechend ändern. Außen vor bleiben bei den neuen Zahlen die Leistungen eines örtlichen Bestattungsinstitutes, das beispielsweise auch für Erdarbeiten auf dem Friedhof und die Sargträger zuständig ist. Die Privatfirma kalkuliert ihre Leistungen eigenständig.

Wie Kämmerer Michael Reinhard auf RNZ-Nachfrage mitteilte, liegt der angesetzte Kostendeckungsgrad bei den Friedhofsgebühren im Jahr 2013 gerade mal bei 53 Prozent. Dabei sind einmalige Kosten wie die Sanierung einer Mauer noch gar nicht eingerechnet. Im benachbarten Schönbrunn liegt man bei der Kostendeckung etwa auf gleicher Höhe, in Eberbach wurde bereits vor Jahren auf rund 90 Prozent erhöht.

Martin Hölz (Profil) wollte zunächst den Antrag stellen, die Gebühren einmalig nur um 25 Prozent zu erhöhen und dann jährlich dreiprozentig zu steigern, bis ausgeglichene Positionen erreicht sind. Auch Dirk Gugau (SPD) fand das Ganze "ein bisschen happig." Schließlich einigte man sich jedoch mit großer Mehrheit zu der Lösung, die auch der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss in vorangegangener Sitzung befürwortet hatte. Die Erhöhung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. Zusätzliche Maßnahmen, die erforderlich wurden, belasten den aktuellen Finanzhaushalt. Das Geld soll durch Streichungen oder Verschiebungen an anderer Stelle allerdings wieder "hereingeholt" werden. Größte neue Posten auf der Ausgabenseite sind mit 77 000 Euro die Sanierung des Kanals im Alten Weg, die Sanierung des Regenüberlaufbeckens am Marktplatz, an dem immer wieder die Pumpen ausfallen, mit rund 20 000 Euro und die dazu gehörende Fernwirktechnik mit 12 000 Euro. Die Modernisierung der Regenüberlaufbecken am Kleinsportfeld und in der Ersheimer Straße schlagen mit gut 34 000 bzw. rund 39 000 Euro zu Buche. Hinzu kommen Schaukeln für Spielplätze in Langenthal, die rund 6000 Euro kosten sowie mehrere Kleinpositionen. So kommt eine Summe von insgesamt etwas über 190 000 Euro zusammen.

Einsparen will man sogar 192 000 Euro. Denn eine Kreditfinanzierung scheidet laut Bürgermeister Rainer Sens aus, da der Haushalt 2013 keine entsprechende Ermächtigung enthalte. Das Geld soll daher durch 77 000 Euro Wenigerausgaben im Jahr 2013 bei der Stützmauer im Alten Weg, für die 150 000 Euro angesetzt waren, durch den Verzicht auf die Pflasterung von Wegen auf dem Friedhof (20 000 Euro) und dem Verzicht auf die Anschaffung eines Festplatzzählers (35 000) Euro zusammenkommen. Zudem gibt man für die Anschaffung von Digitalfunk für die Feuerwehren weniger aus und "schaufelt" damit weitere 60 000 Euro frei.

Die Restfinanzierung der modernen Sprachverbindung soll nämlich erst im kommenden Jahr erfolgen.