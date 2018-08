Von Marcus Deschner

Eberbach. Seit drei Monaten ist die neue Regelung in Kraft, da steht sie schon unter Dauerbeschuss von Bürgern, Politikern, Verbänden und Juristen: Die neue Rundfunkgebühr für das öffentlich-rechtliche Programm, die nach dem Grundsatz "Wer wohnt, der zahlt", erhoben wird. Allerdings je Haushalt nur ein Mal. Ebenfalls werden Gebühren pro Betriebsstätte, egal ob dort Radio- oder Fernsehgeräte vorhanden sind, verlangt. Ausnahmen gibt's nur wenige. Zwar hat die permanente Schnüffelei durch "erfolgsabhängig arbeitende" Kontrolleure der Gebühreneinzugszentrale (GEZ), die sich jetzt "Beitragsservice" nennt, ein Ende gefunden. Zufrieden mit der neuen Lösung scheinen aber die Wenigsten.

Auch für öffentliche Verwaltungen ist die seit Januar geübte Praxis häufig mit deutlich erhöhten Kosten verbunden. Experten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes errechneten, dass die Beitragsbelastung für manche Kommunen als Folge der Betriebsstättenabgabe bis zum 13-fachen ansteigt. Erheblicher Widerstand regt sich daher bei vielen Städten und Gemeinden. Beispielsweise Köln, das Sitz der GEZ ist, verweigerte anfangs die Begleichung der neuen Gebühr und zahlt jetzt nur in der Höhe, wie dies bis Ende Dezember 2012 der Fall war. Andere Kommunen schicken Bescheide an den "Beitragsservice" zurück oder zahlen unter Vorbehalt.

Das ist zwar in Eberbach und Umgebung nicht der Fall. Aber die Neckarstadt trifft's auch stark. Zumindest prozentual gemessen. Um fast 170 Prozent mehr Geld muss die Verwaltung jährlich nach Köln überweisen. "Von bislang 1200 Euro jährlich auf nun 3200 Euro sind die Gebühren gestiegen", klärt Karl Riedl vom Organisationsamt auf. Jede Betriebsstätte werde getrennt betrachtet. Gebühren fielen je nach Mitarbeiterzahl an. Für solche mit bis zu acht Beschäftigten sind nur 5,99 Euro fällig.

Betriebsstätten hat die Stadt eine ganze Reihe. Dazu zählen auch Stadtarchiv, Feuerwehr, Bauhof und Kläranlage. Am meisten ins Gewicht fällt allerdings das Rathaus, weiß Riedl. Das kostet allein über 1000 Euro an Rundfunkgebühren im Jahr. Kleines Trostpflaster: Immerhin ist ein Auto pro Betriebsstätte in der Abgabe, die viele Juristen für eine verdeckte Steuer halten, inbegriffen. Dass Städte- und Gemeindetag auf Änderungen an der jetzt geübten Praxis drängen, ist Riedl bekannt.

Um (fast) hundert Prozent erhöht hat sich der Rundfunkbeitrag auch für die Gemeinde Schönbrunn. In Euro und Cent gemessen relativiert sich die Erhöhung freilich wieder. "Bislang mussten wir 25 Euro zahlen, jetzt sind es 49 Euro", gibt Kämmerer Karlheinz Wagner Auskunft. Weil Schönbrunn "weniger Einrichtungen", das heißt Betriebsstätten hat, kommt es vergleichsweise glimpflich davon. Wagner weist darauf hin, dass auch bisher schon für jeden internetfähigen Arbeitsplatz Geld an die GEZ bezahlt werden musste. "Neuer Rundfunkbeitrag verursacht deutliche Mehrbelastung für bürgernahe Verwaltungen", monieren auch Deutscher Städtetag und Deutscher Städte- und Gemeindebund in einer gemeinsamen Erklärung. Denn je dezentraler und somit bürgernäher eine Verwaltung organisiert sei, desto drastischer treffe sie nun die Neuregelung. Gefordert wird daher, "das Thema erneut in der Rundfunkkommission und der Ministerpräsidentenkonferenz zu behandeln und eine gerechte Lösung zu suchen".