Von Martina Weyrauch

Eberbach. Die Rohstoffpreise steigen ständig weiter. Vielerorts haben Bäcker schon die Preise für Brot und Brötchen erhöht. Wie sieht es bei den Eberbacher Bäckern aus? Die RNZ hat sich umgehört.

"Wir legen derzeit drauf", sagt Maike Müller ganz klar. Die Ehefrau des Geschäftsführers Jürgen Müller von der gleichnamigen Bäcker- und Konditorei sieht den Preisanstieg vor allem in dem Mehlpreis: "Der ändert sich ständig - und seit August ist er um 30 Prozent gestiegen". Eier, Butter und auch die Schokolade seien ebenso wesentlich teurer geworden. Der Müllersche Backofen wird mit Öl betrieben, "der Ölpreis ist auch extrem gestiegen". Die Preise für die Ware haben Müllers bislang noch nicht erhöht, "wir müssen die Entwicklung abwarten".

Annelies König von "König's Backmanufaktur" sieht es genauso: "Die Rohstoffpreise gehen ständig nach oben. Neben dem Mehl werden auch die Rohstoffe in den Vollwertbereichen immer teurer - wir arbeiten viel mit biologischen Sachen - dazu kommen Mehrkosten für die Konditorwaren wie Marzipan. "Die Discounter drücken die Preise", sagt König weiter. Bislang haben auch Königs die Preise für ihre Produkte noch nicht angehoben, "wir müssen noch überlegen, aber es wird in nächster Zeit wohl eine Erhöhung geben müssen."

"Wir sind ganz knapp am kalkulieren, aber es geht nicht mehr", sagt Jutta Beisel. Ab dem nächsten Monat wird wohl das Brot in der Bäckerei ihres Sohnes Matthias teurer werden. Eventuell soll dann Ende des Jahres der Preis für die Brötchen nach oben gehen. "Ich kaufe die gleiche Mengen an Rohstoffen und zahle inzwischen einen wesentlich höheren Betrag", so die Geschäftsfrau.

Oft komme der Mehlvertreter und biete noch Mehl aus dem Lager "zum alten Preis" an; und erkläre dann, dass in wenigen Wochen schon wieder die nächste Erhöhung ansteht. "Das Mehl wurde vor zwei bis drei Jahren schon mal teurer, allerdings hat der Preis dann geschwankt - mal rauf, mal runter - wir brauchten da nicht aufschlagen. Seit einem halben Jahr geht es nur noch bergauf."

Hasel- und Walnüsse, Butter, Zucker, Salz - alles was ein Bäcker braucht ist teurer geworden. Zum Thema Discounter sagt Beisel: "Bei uns ist alles Handarbeit - entweder ich will ein anständiges Brötchen oder eben nicht."

"In kleinen Sachen, wie etwa bei den Brezeln, hat die Bäckerei Christian/Kurt Beisel (Hausbäcker) schon die Preise etwas angezogen. "Gas, Strom, Wasser und natürlich das Mehl, alles kostet mehr", sagt Adelheid Beisel. Etwa das Mehl koste bei 50 Kilogramm sechs bis sieben Euro mehr. Sie habe gehört, dass es in Discountern Brote schon für 99 Cent gibt. "Da hat man hat richtig Hemmungen, den Preis aufzuschlagen". Die Leute würden dann meinen, das 99-Cent- Brot sei frisch, weil es warm ist, "dabei ist es nur aufgebacken". "Manche Discounter beziehen ihre Brötchen aus Polen, eben daher, wo die Löhne billig sind", so Beisel weiter. "Mein Mann steht nachts um ein Uhr auf und macht den Ofen an. Bei uns ist alles Handarbeit."

Bislang noch nicht erhöht hat die Stadtbäckerei Frick (im Handelshof) die Preise. Obwohl laut Geschäftsführer Jörg Frick die Rohstoffpreise weiter steigen: "Das Mehl ist dieses Jahr schon 20 Prozent gestiegen". Den Gedanken, Brot und Brötchen zu verteuern, "müssen wir aber im Kopf behalten, falls das ganze weiter nach oben zieht. Die Bäckerei Frick hat ihren Sitz in Sinsheim und betreibt 15 Filialen. >Übrigens