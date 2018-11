Eberbach. (fhs) "Ich bin kein Missionar. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie Finanzpolitik machen sollen." Willi Schmid vom Gemeindetag nahm manchen seiner Zuhörer im Eberbacher Ratssaal gleich zu Beginn seines "Doppik"-Seminars jede Hoffnung. Keine Blaupausen lieferte der Experte zum neuen kommunalen Haushaltsrecht, sondern allgemein Erklärungen, wie das neue Rechnungswesen für Städte und Gemeinden funktioniert.

Doppik - die "Doppelte Buchführung in Konten" soll dazu beitragen, dass viel mehr als bisher deutlich wird, wie neben den jährlichen Einnahmen und Ausgaben einer Stadt sich deren Vermögenswerte langfristig entwickeln. Und dass nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wird. Bislang wurde in der "Kameralistik" nicht berücksichtigt, welche Ressourcen verbraucht werden.

Bezieht das beim Aufstellen eines Haushalts mit ein, müssen künftig Abschreibungen auch noch finanziert werden. Bislang galt es, die Kosten des laufenden Betriebs und das Tilgen der Schulden zu erwirtschaften. Willi Schmid: "Hinter dem neuen Haushaltsrecht steht eine neue Philosophie." Ausgehend vom Geldbedarf nach der Deutschen Wiedervereinigung kam die Frage auf, wie öffentliche Haushalte künftig so beschaffen sein können, dass deutlich sichtbar wird, wie neben den reinen Einnahmen und Ausgaben Vermögenswerte "verbraucht" werden und man deswegen von vornherein sparsamer haushaltet. Angelehnt an das kaufmännische Rechnungswesen entstand ein System, das etwa in Baden-Württemberg bis 2020 alle Kommunen eingeführt haben müssen.

Es geht um Abschreibungen

Eberbach hat nach Vorarbeiten nun 2014 erstmals einen "doppischen" Haushalt, kalkuliert mit Ergebnis- und Finanzhaushalt und zieht eine Jahresbilanz nach einer Gewinn- und Verlustrechnung. Von Bedeutung dabei wird sein, wie die noch vom Gemeinderat zu beschließende Eröffnungsbilanz die Vermögenswerte der Stadt ausweist. Deren Abschreibungszahlen müssen dann in den künftigen Haushalten jährlich mit erwirtschaftet werden. Kreative "Bilanzpolitik", also ein Tricksen mit den Buchungswerten, verhindern dabei allgemeingültige Vorgaben. Ein reines kaufmännisches Rechnen ist laut Schmid ein Problem für alle Städte und Kommunen, weil sie nicht wie ein Unternehmen mit freien Entscheidungen nach Gewinn streben können. Sie haben vielmehr eingeengt durch viele Vorgaben öffentliche Daseinsvorsorge zu betreiben. Schmid: "Feuerwehr oder Kinderbetreuung müssen auch dann bereit gestellt werden, wenn mal die Gewerbesteuer ausfällt."

Wie man das mit dem neuen Rechnungswesen anstellen kann, erfuhren die Zuhörer in einem dreieinhalbstündigen Seminar. Unter den Interessenten waren Stadträte und solche, die's noch werden wollen aus allen vier Ratsfraktionen.

Die Informationsveranstaltung hatte die Stadtverwaltung auf Initiative der Freien Wähler angeboten. Den Referenten Willi Schmid stellte das Bildungswerk für Kommunalpolitik Baden-Württemberg.

Es hielt damit in Eberbach eine Pilotveranstaltung ab: bislang gab es noch kein derartiges Seminar, das für Fachinteressierte ebenso wie die Öffentlichkeit zugänglich war - die Teilnahme von 40 Besuchern wertete Bildungswerk-Vertreter Friedhelm Werner als Erfolg.