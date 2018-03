Eberbach. (nak) "Mama, wo ist der Spielplatz?" - Die Anlage in der Stettiner Straße liegt etwas versteckt, so dass eine kurze Suche nicht ausbleibt. Aber es lohnt sich. Kaum ist der Platz auf einer kleinen Anhöhe mitten im Wohngebiet gefunden, leuchten die Kinderaugen. Die Nestschaukel am Eingang des Spielplatzes wird schnell in Beschlag genommen, aber auch der Kletterturm mit Schaukel ist ein Highlight für die herum tobenden Mädchen und Jungen.

Da der Platz gut überschaubar ist, können sich die Eltern erst einmal auf der einzigen Bank niederlassen und dem Nachwuchs aus der Entfernung zuschauen. Mit einer Decke im Gepäck ließen sich am Rand sicher auch noch weitere Schattenplätze finden. Hier allerdings macht sich das Unkraut breit. Die Ränder und Ecken des Spielplatzes sind nicht besonders gut gemäht. Im hinteren Bereich fehlt eine Sitzgelegenheit. Besonders, wenn sich die Sprösslinge dort zum Spielen ins Gebüsch und damit außer Sichtweite verziehen.

Ein an das Spielplatzgrundstück angrenzender Jägerzaun mit spitzen Zacken könnte zu Verletzungen führen.

"Guck mal", kräht unterdessen ein Dreikäsehoch und zieht sich an den Klettergriffen am Rutschenturm hinauf. Es sieht waghalsig aus. Die Geräte scheinen jedoch gut in Schuss zu sein. Der Turm hat einen festen Stand. Und außer ein paar Roststellen an Schaukel und Wippe fallen keine Schäden auf. Auch die Ketten der Babyschaukel weisen Rostflecken auf, sind aber stabil und intakt. "Du bist zu schwer, geh wieder runter", gibt es unterdessen Streit an der Wippe. Doch der ist schnell wieder vergessen, bietet der Spielplatz den Kindern doch zahlreiche Möglichkeiten. Die Allerkleinsten nutzen den Sand um die Geräte als riesigen Sandkasten.

Die Sauberkeit lies am Besuchstag nichts zu wünschen übrig. Zwar lag etwas Abfall im Mülleimer neben der Bank, auf dem gesamten Spielplatz flatterte allerdings nur ein einzelnes Kaugummipapier im Wind. Zigarettenkippen waren nicht zu sehen. "Ja, ja, es kommen immer Arbeiter von der Stadt und leeren den Mülleimer", meint ein Anwohner. Sonst würde auf dem Spielplatz allerdings nicht viel getan. Den Kindern ist dies erst einmal egal, sie tollen an den vorhandenen Spielgeräten herum. Beim Heimweg fällt dann noch auf, dass die Treppen hinauf zum Spielplatz schon deutlich bessere Zeiten gesehen haben. Die Platten sind gebrochen und können für kleine Füße zu Stolperfallen werden.