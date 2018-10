Von Benjamin Auber

Hirschhorn. Mit einem verschmitzten Grinsen und stilvoll gekleidet, kommt der 24-jährige Matthias Münz auf den Rathausplatz in Hirschhorn daher. Über ein Monat ist nun vergangen, dass der Hirschhorner als Nachrücker für die ausgeschiedene Parlamentarierin Erika Oelkers in die Stadtverordnetenversammlung kam. Mit seinen 24 Lenzen zählt Münz zu den jüngsten Stadtverordneten in ganz Hessen, und das ist schon etwas Besonderes, denn die Politikverdrossenheit unter den jungen Erwachsenen könnte in den kommenden Jahren in Deutschland zum Problem werden, wenn die politische Elite nur noch sporadisch heranwächst.

In Hirschhorn scheint dies aber kein Thema zu sein, denn viele engagierte Jungpolitiker stehen in den Startlöchern. So bildet Matthias Münz zusammen mit seinen langjährigen und ebenfalls im SPD-Vorstand aktiven Freunden Fabian Polzer, Jan-Paul Adler sowie Carsten und Jochen Ahlers die junge politische Offensive in Hirschhorn. Der Stadtverordnete studierte bis Mitte letzten Jahres Wirtschaftspsychologie in Heidelberg und hat sich danach ausgiebig um seine politische Tätigkeit gekümmert.

Vor allem seinen Eltern, die seit vielen Jahren mit ihrem Schreibwarenladen und weiteren Dienstleistungen aus Hirschhorn nicht mehr wegzudenken sind, stand er in den vergangenen Monaten im Geschäft zur Seite. Zudem engagiert er sich seit vielen Jahren im Vorstand der evangelischen Kirche. Auch seine berufliche Zukunft nimmt in Kürze konkrete Formen an, denn er strebt eine Laufbahn bei einem weltweit marktführenden Personaldienstleister für die Rekrutierung von Spezialisten und Fachkräften für Unternehmen, mit Hauptsitz in Mannheim, an.

Das sind nur einige Gründe, warum die Hirschhorner ihm das Vertrauen ausgesprochen haben. Der triftigste Grund liegt aber in seiner Person begründet, denn Matthias Münz will "Kommunalpolitik mit Fachwissen und Emotionen" gestalten. Er hat sich akribisch in die hessische Gemeindeordnung sowie den Hirschhorner Haushalt eingearbeitet und will nun mit neuen Ideen die Stadtverordnetenversammlung bereichern. Die RNZ stellte dem 24-Jährigen nach der Kurzvorstellung Fragen:

Welche Themen liegen Ihnen für Hirschhorn besonders am Herzen?

Münz: "Wir müssen weiter anstreben, die Stadt in das rechte Licht zu rücken, und dort weiter machen, wo bereits viele in der jüngsten Vergangenheit mit Herz und Engagement den Grundstein für eine lebhafte Zukunft gesetzt haben. Es wurde bis jetzt vieles richtig gemacht, um unser hauptsächliches wirtschaftliches Entwicklungspotenzial, den Tourismus, weiter auszuschöpfen."

Was können Sie denn für eine "lebhafte Zukunft der Stadt" tun?

Münz: "Viele stehen dem Streben eher skeptisch gegenüber, weitere Investitionen für die wirtschaftliche Entwicklung auszugeben und gleichzeitig gegen einen horrenden Schuldenberg vorzugehen. Dabei bringt auch der Rettungsschirm nur wenig auf die trockene Seite. Die steigende Flut von Schulden wird auch hier weiter auf uns niederprasseln. In unserer Lage wird nur der Schritt nach vorne zum Ziel führen, und wir müssen weiter darauf aus sein, den Spagat zwischen Schulden und notwendigen Ausgaben zu schließen, um wieder ausgeglichen stehen zu können. Gerade bei solchen einschneidenden Entscheidungen ist es wichtig, mit Vertrauen und Ehrlichkeit auch den Mitbürgern zu zeigen, dass man geschlossen hinter seinen Entscheidungen steht und diese dann auch umsetzt."

Wie wollen Sie als kommunale SPD den Bundestagswahlkampf unterstützen?

Münz: "Es ist nicht einfach, den Schalter umzulegen und in einer kurzen Zeit zehn Prozent herbei zu kämpfen. Durch ein offenes Ohr im Wohnzimmer und an den Türen der Menschen muss man verloren gegangenes Vertrauen wieder herstellen. Auch in Hirschhorn werden wir bei den Leuten zu Hause oder bei öffentlichen Veranstaltungen mit der Bundestagsabgeordneten aus der eigenen Region auftreten - in unserem Fall wird dies Christine Lambrecht aus Viernheim sein. Es wird offene Gespräche mit der Abgeordneten geben, und jeder kann fragen, was immer er will oder ihr einfach mal die Meinung sagen. Wenn man dies bundesweit realisiert, werden die Menschen sehen, dass man direkt bei den Leuten ist und nicht in irgendeiner Partei - denn das engt ungemein ein. Es ist nicht wichtig, welche Farbe das Haus hat, sondern wer darin wohnt und was er zu sagen hat.