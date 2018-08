Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es muss auch Dinge am Patienten geben, die der Pflegedienst nicht leisten kann", dachte sich Pflegedienstleiterin Schwester Emilie Bär. Und gründete gemeinsam mit dem damaligen Verwaltungsleiter des Eberbacher Krankenhauses, Klaus Eiermann, und rund zwanzig engagierten Damen am 7. März 1983 die hiesige Arbeitsgruppe der "Grünen Damen". Die Gruppe ist der "Arbeitsgemeinschaft Evangelische und Ökumenische Krankenhaushilfe" (EKH) angeschlossen, die, angeregt durch den "Volunteer Service" in den USA, im Jahr 1969 in Deutschland ins Leben gerufen wurde.

Sich Zeit nehmen, sich einsetzen für Menschen im Krankenhaus - das ist es, was die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen sich auf ihre Fahnen geschrieben haben. 1991 übernahm der derzeitige Pflegedienstleiter Michael Spiegelberg die Funktion des "Bindeglieds" zwischen Krankenhaus und Grünen Damen. Im Jahr 2000 trat Hildegard Krapf in die Fußstapfen von Eleonore Klug als Einsatzleiterin des Teams. Und zwei Damen der ersten Stunde, Waltraud Henk und Karin Wild, halten der segensreichen Aufgabe bis heute die Treue.

Die "Dienstagsgruppe" der Grünen Damen sitzt beim gemeinsamen Frühstück zusammen, bevor die vier Mitarbeiterinnen sich wieder auf den Weg durch die Patientenzimmer machen. 18 Damen und ein Herr seien es aktuell, die, eingeteilt in fünf Gruppen, abwechselnd jeden Werktagvormittag antreten, um, in ihre grünen Kittel gekleidet, den Patienten den Aufenthalt im Krankenhaus mit kleinen Dienstleistungen und ein wenig Zuwendung etwas zu erleichtern, erfährt die RNZ dabei von ihnen. Pflegetätigkeiten seien ihnen nicht gestattet.

Nicht immer ist die Aufgabe einfach, zuweilen sehen sich die Damen auch mit schwierigen Situationen konfrontiert. Doch ließen sich diese meist im Gespräch mit den Kolleginnen lösen, versichern sie. Ganz wichtig bei ihrem Dienst sei die Verschwiegenheit, betont Michael Spiegelberg, der die Damen regelmäßig über Neuerungen im Haus oder auch "schwierige Patienten" in Kenntnis setzt. "Nichts, was sie von den Patienten erfahren, darf raus aus dem Haus."

Wer sind nun die Damen und der Herr, die sich drei bis vier Stunden pro Woche in den Dienst der Patienten stellen? "Wir sind größtenteils Rentnerinnen bzw. Hausfrauen", sagt Hildegard Krapf. Und was hat die vormaligen Kaufmännischen Angestellten, Technischen Zeichnerinnen oder Bankmitarbeiterinnen bewogen, diese Aufgabe zu übernehmen?

"Ich war damals, vor 20 Jahren, selbst als Patientin hier, so Krapf. Die Arbeit der grünen Damen beeindruckte sie. "Wäre das auch was für mich"? fragte sie sich. Sie sprach mit Einsatzleiterin Klug, begleitete ein paar Mal die Damen bei ihrer Arbeit und - blieb dabei. Maria Renger wurde vor zehn Jahren von einer Grüne-Damen-Kollegin angesprochen. Sie schaute sich die Sache an und "es sagte mir gleich zu". Ebenso erging es Ingrid Gleinig, die nun auch schon seit zehn Jahren mit von der Partie ist. Doris Brandel stieß vor sechs Jahren zur Dienstagsgruppe. Die gelernte Pflegefachkraft suchte nach Eintritt ins Rentenalter eine neue sinnvolle Aufgabe und fand sie bei den Grünen Damen.

Speziell ausgebildet werden die Grünen Damen in Eberbach nicht. "Das ist Learning by Doing", erläutert Einsatzleitern Krapf.

Neue Mitarbeiterinnen begleiten dabei eine Zeit lang eine erfahrene Kollegin und verschaffen sich so einen Überblick über die Anforderungen. Hin und wieder werden allerdings auch Schulungen externer Dozenten oder Vorträge von Ärzten im Haus durchgeführt, bei denen die Damen sich mit Themen wie dem "Umgang mit schwierigen Situationen", "Organtransplantation" oder "Patiententestament" auseinandersetzen. "Ich stand bei meinem Dienstantritt mit gemischten Gefühlen dieser Gruppe von älteren Damen gegenüber", sagt Michael Spiegelberg im Rückblick. Von seinen vorherigen Arbeitsstellen war ihm Derartiges bis dahin unbekannt gewesen. Inzwischen schätzt er die Tätigkeit der Damen sehr, denn "es bleibt den Pflegekräften ja jedes Mal weniger Zeit für die Patienten".