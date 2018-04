Auch der Eulenspiegel-Nachwuchs steht bei der ersten Sitzung des Karnevalvereins am Samstag in der Rockenauer Festalle auf der Bühne und wird gefeiert. Fotos: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Rockenau. Ein knapp sechsstündiges Feuerwerk der guten Laune brannte am Samstag der Club Eulenspiegel bei seiner ersten Prunksitzung in der Festhalle ab. Die Sitzung versetzte die Gäste in einen Fernsehabend mit dem Eulen-TV. Dank modernster Technik lagen 3-D-Brillen auf den Tischen parat, die Moderatoren des Abends waren Eulenspiegel-Vorsitzender Dieter Redder und Steffi Müller. Büttenredner, Gruppen und Gardetänze wechselten sich auf der Bühne im voll besetzten Saal ab.

"Till" Angela Frömming erzählte zum Auftakt von längst vergangenen Zeiten, als noch "das Äffle und das Pferdle" statt DSDS und "Bauer sucht Frau" zu sehen waren. Damals fehlte auch noch Dieter Bohlen, "die sprechende Grillwurst". Laura Blank wirbelte als neues Tanzmariechen über die Bühne, ehe sich "Ersatzstadtführer" Willi Rebscher die Bahnhofsunterführung, "durch die man nur mit schwerem Atemgerät gehen kann" und andere Unannehmlichkeiten in der Stadt vorknöpfte. Dazu gehörte für den Fastnachter auch das Ergattern eines Termins beim Augenarzt. Der Auftritt der Eulenküken bewies, dass der Verein sich keine Nachwuchssorgen zu machen braucht.

Dieter "Vifi" Verfürth berichtete vom Mann, der in der Apotheke Zyankali für seine Frau besorgen wollte. Der Apotheker rückte das Gift aber erst raus, nachdem der Kunde ein Bild der Gattin vorgezeigt hatte: "Ah, Sie haben ja ein Rezept dabei". Bei einem Besuch im Kraichgau standen Eulen-Mitglieder plötzlich "atemlos auf Gleis Zwei, und der Zug, der fährt vorbei", wusste Verfürth zu berichten. Was daheim los ist, wenn sich ein Ehepaar zum Ausgehen schick macht, legte Peter Schäffler eindrucksvoll dar. "Männer sinn dabei stets die Flinke, denn sie müsse sich net schminke". Und: "Fraue sehe alles enger, deshalb brauche sie viel, viel länger", berichtete das Büttenass aus Erfahrung. Das Publikum spendete stehend Applaus, Schäffler will eigenem Bekunden zufolge dennoch nach dieser Kampagne mit den Auftritten Schluss machen. "Eben dann, wenn es am schönsten ist".

Nina Hagen ( Nadja Krawczyk) und Daniela Katzenberger (Tina Kämmler) nahmen das Casting für den Wettbewerb "Rockenau sucht den Superstar" vor. Mit am Jurytisch durfte Prinz Torsten I vom Hungerbuckel, der von den Urmeln "ausgeliehen" worden war, sitzen. "Megageil, affengeil, so e frisches Hinterteil", tönte es. Am Schluss stand fest: "Wir wissen es jetzt ganz genau, das beste Dorf ist Rockenau". Da kam dann auch noch das Lied von der "Ewwerbacher Sackträgerschaft" zu Ehren, der Saal sang inbrünstig mit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit entführte das Männerballett in die Welt von Walt Disney, den Orient und ins Zwergenland. In neuem rot-weißem Outfit begeisterten die Eulensterne, bevor es "Bayern, dess sa ma mia" hieß. Die drei gestandenen Mannsbilder hatten zwecks besserer Verständigung für die Zuhörer gleich eine Übersetzerin mitgebracht und waren sich einig: "Bayern und dess Reinheitsgebot, dess iss unser flüssigs Brot". Cindy aus Marzahn (Sandra Dietz) ließ in ihr Leben blicken, "als ich noch rank und schlank war".

"Frisch aus dem Altersheim" kamen mit Rollator und Stock die "Flames" und führten ein buntes Programm vor. "Wastl" Johann Bachl erzählte musikalisch von seiner Geburt, die etwas länger dauerte: "Der Schnellschte war isch halt net, awwer Zeit hab isch jo ghabt". Unterbrochen wurde die Lebensgeschichte immer wieder von Werbeblöcken. Kostprobe: "Fernseh-Gerbracht - morgens gekauft, mittags ge(r)bracht". Schon waren die Nachteulen auf der Bühne, ehe es zum großen Finale ging.