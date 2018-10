Schwarzach. Gemeinsam "Danke" sagte man letzte Woche in Schwarzach: Im Rahmen der alljährlichen Sonnwendfeier der SF-Band rückte man die Dietmar-Hopp-Stiftung bzw. deren "Alla-hopp!-Projekt" in den Mittelpunkt. Denn eine der insgesamt 18 Bewegungs- und Begegnungsanlagen, die mit Stiftungsgeldern in der Metropolregion Rhein-Neckar entstehen sollen, wird in Schwarzach realisiert. Die SF-Band Schwarzach hatte sich nach der Entscheidung für die Gemeinde im Kleinen Odenwald (die Anfang Juni gefallen war) ganz spontan bereit erklärt, mit einem speziellen "alla-hopp!-Freudenfeuer" den kollektiven Dank im Rahmen der traditionellen Sonnwendfeier zu transportieren, oder passender: ins rechte Licht zu rücken.

Trotz der "unruhigen" Wetterlage ließen es sich zahlreiche Schwarzacher Bürger nicht nehmen, ab 18 Uhr auf dem Festgelände unterhalb der Schwarzach-Halle mit dabei zu sein. Um kollektiv Freude und Dank über das großzügige Geschenk der von Dietmar Hopp ins Leben gerufenen Stiftung zum Ausdruck zu bringen.

Bürgermeister Theo Haaf konnte nicht nur viele Schwarzacher, sondern von der alla-hopp!-Stiftung auch Katrin Tönshoff (Geschäftsführerin) und Sandra Zettel (Projektleiterin) begrüßen. Haaf zeigte sich besonders erfreut, dass man seitens der Stiftung spontan und kurzfristig eine Teilnahme ermöglichte und so den besonderen Tag mit einem "alla-hopp!-Infomobil" bereicherte. Nach Darstellung der Konzeption und weiteren Informationen zur Realisierung dieses Bewegungs- und Begegnungsprojekts konnte das symbolische Freudenfeuer in Brand gesetzt werden und den Abendhimmel erleuchten. Bestens versorgt durch die Bewirtungskünste der SF-Band und musikalisch begleitet von den Musikfreunden des SFZ Meckesheim (ebenfalls eine alla-hopp!-Gemeinde) konnten die Festbesucher einen ereignisreichen Abend ausklingen lassen - bis der große Regen kam.