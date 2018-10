Schönbrunn-Moosbrunn. (gr) Kurz nach 19 Uhr stand es am Sonntagabend fest: die Ortsteilmannschaft aus Schönbrunn ist Fußball-Ortsmeister 2013. Die Schönbrunner wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen diesen Titel hauchdünn vor ihrem schärfsten Mitkonkurrenten, der Ortsteilmannschaft aus Haag. Diese musste sich wieder einmal mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben. Dritter wurde die Mannschaft aus Moosbrunn. Den vierten Platz belegte Pleutersbach, den fünften Allemühl und die Rote Laterne ging an die Mannschaft aus Schwanheim.

Bei den Junioren gab es ebenfalls ein heißes Rennen. Auch die Junioren aus Schönbrunn konnten sich in diesem Turnier durchsetzen und wurden vor Haag neuer Fußballortsmeister. Dritter wurde Pleutersbach, vierter Allemühl, auf dem fünften Platz landete Moosbrunn und Schwanheim konnte kein Spiel gewinnen und wurde Gruppenletzter.

Der Veranstalter hatte auch bei diesem 41. Turnier alles aufgeboten, um den teilnehmenden Mannschaften und den vielen Zuschauern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Vor allem aber spielte das Wetter mit, das dieses Turnier zum Erfolg werden ließ. Die Turnierspiele begannen am Donnerstag und konnten erst am späten Sonntagabend abgeschlossen werden. Viele Zuschauer kamen, um die Spiele zu sehen, oder ihre Mannschaften lautstark zu unterstützen. Am Sonntag dürften es etwa 350 Zuschauer gewesen sein, die den Spielen beiwohnten. Darunter auch die beiden Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Schönbrunn Hermann Münz und Roland Schilling. Bürgermeister Jan Frey unterstützte die Turnierleitung.

Bei den Auftaktspielen am Donnerstag ließen die beiden Favoriten bereits erkennen, dass sie auch diesmal ganz vorne mitmischen werden. Schönbrunn gewann gegen Schwanheim mit 6:0 Toren und Haag besiegte Pleutersbach mit 3:0 Toren. Am Freitag besiegte Moosbrunn Allemühl mit 6:3 Toren und Pleutersbach schickte Schwanheim mit 4:1 geschlagen in die Kabine.

Am Samstag trafen dann die beiden Favoriten Schönbrunn und Haag aufeinander. Beide Teams gaben ihr Bestes, kamen aber über ein 1:1 Unentschieden nicht hinaus. Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Pleutersbach gegen Moosbrunn 1:4, Allemühl gegen Haag 0:7, Schönbrunn gegen Moosbrunn 4:0, und Schwanheim gegen Allemühl 1:3.

Am Sonntag musste dann die Entscheidung fallen. Haag besiegte Moosbrunn mit 2:1 und Schönbrunn ließ dem Team aus Pleutersbach mit 7:0 keine Chance. Auch konnten die Schönbrunner das Spiel gegen Allemühl mit 6:0 gewinnen. Rechnerisch war Schönbrunn zu diesem Zeitpunkt schon Fußballortsmeister, konnte aber von Haag noch eingeholt werden.

Um den Titel den Schönbrunnern noch abzujagen, musste Haag gegen Schwanheim mindesten mit 12:0 gewinnen, um zur besseren Tordifferenz zu kommen. Und die Chancen waren da, nur hatten die Haager Stürmer wieder einmal Pech an den Stiefeln kleben. Entweder trafen sie das leere Tor nicht, oder der sehr aufmerksame Schwanheimer Schlussmann war Endstation. Die Schönbrunner fieberten an der Außenlinie mit. Die Haager konnten zwar die Begegnung mit 8:0 gewinnen, das Ergebnis reichte aber nicht mehr zum Ortsmeister.

Jubel bei den Schönbrunnern, die freudenstrahlend auf das Spielfeld liefen. Sie umarmten sich, sangen Lieder und feierten den neu gewonnenen Titel.

Die anschließende Siegerehrung auf dem Spielfeld war dann Höhepunkt und Abschluss des 41. Fußballturniers. Sie wurde vom ersten Vorsitzenden des SVM und von Bürgermeister Jan Frey vorgenommen. Mario Eitelbuß bedankte sich bei allen fürs Mitmachen und für die bis zum Schluss fair geführten Spiele. Auch bedankte sich Eitelbuß bei den vielen Zuschauern, die es bis zum Schlusspfiff aushielten.. Dankesworte gab es auch vom Bürgermeister an alle, besonders für den Ausrichter, der wieder hervorragende Organisationsarbeit geleistet hatte.

Bei den Junioren gab es für die Sieger kleine Pokale und Medaillen. Erfolgreichster Torschütze war mit zwölf Treffern Jannik Franz aus Haag. Bei den Senioren konnte Spielführer Florian Schmitt aus den Händen von Bürgermeister Jan Frey den großen, von der Gemeinde gestifteten Wanderpokal entgegennehmen, der nach dreimaligem Gewinn jetzt bei den Schönbrunnern bleiben wird. Die nächstplatzierten Mannschaften erhielten Geldpreise. Torschützenkönig wurde bei den Senioren Serdar Özcan mit zehn Treffern. Bis in den späten Abend wurde gefeiert.