Zwei Menschen wurden am Sonntag bei einem Unfall zwischen Schwanheim und Schönbrunn verletzt. Foto: Mechler

Schönbrunn. (gum) Der Wintereinbruch hat am späten Sonntagnachmittag weitere Unfallopfer in der Region gefordert. In Schönbrunn wurden eine 36 Jahre alte Frau und ein 14-jähriges Mädchen zum Teil schwer verletzt, als sich ihr Auto auf schneebedeckter Fahrbahn mehrfach überschlug. Das Mädchen schleuderte laut Polizei mehr als 60 Meter weit aus dem Fahrzeug heraus.

Die Frau aus Schwanheim fuhr auf der K 4105 in Richtung Schönbrunn, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma zu. Ihre fünf Jahre alte Tochter, die im Kindersitz saß, kam mit dem Schrecken davon. Ein 14-Jähriges Mädchen aus Haag, das im Unfallauto auf der Rückbank saß, wurde aus dem Fahrzeug heraus geschleudert und erlitt eine Beckenfraktur. Laut Polizei war das Mädchen nicht angeschnallt. Alle Unfallopfer kamen in Krankenhäuser nach Sinsheim und Heidelberg.

An dem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.Die Feuerwehr aus Schönbrunn war mit fünf Fahrzeugen und 44 Mann im Einsatz.