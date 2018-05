Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Hermann Münz ist hoch geachtet und wird weit über die Grenzen des Kleinen Odenwaldes hinaus geschätzt. Heute feiert der Schönbrunner Ehrenbürger seinen 90. Geburtstag. Rund fünf Jahrzehnte lang setzte Münz als Ratschreiber und Bürgermeister Maßstäbe, leistete Beachtliches beim freiwilligen Zusammenschluss der fünf Ortsteile und beim Aufbau des Rhein-Neckar-Kreises. Für geladene Gäste richtet die Gemeinde heute eine Feier aus.

Der gebürtige Schwanheimer lernte nach dem Schulbesuch im Neunkirchener Rathaus das Verwaltungshandwerk von der Pike auf. Im Januar 1942 wurde Münz zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, dann ging's als Funker nach Russland. 1944 wurde Münz verwundet, kam erst ins Lazarett und dann in Kriegsgefangenschaft, aus der er Anfang April 1946 entlassen wurde.

Schon Mitte April 1946 fing er im Schwanheimer Rathaus als Ratsschreiber an und betreute von 1947 bis 1972 die damals noch selbstständige Gemeinde Pleutersbach mit.

1966 wurde Münz zum Schwanheimer Bürgermeister gewählt und war ehrenamtlich auch für die anderen Teilorte, die in einer Verwaltungsgemeinschaft verbunden waren, verantwortlich. 1972 erfolgte der Zusammenschluss zur Gesamtgemeinde Schönbrunn: "Mit 88 Prozent Zustimmung der Bürger eines der besten Ergebnisse in ganz Baden-Württemberg," freut sich Münz noch heute darüber.

Fortan wurde auch er trotz mehrerer Gegenkandidaten mit großer Zustimmung stets wiedergewählt, bis er 1986 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand trat.

Fertig gestellt wurde in seinen Anfangsjahren unter anderem der Neubau des zentralen Rathauses in Schönbrunn. Als eine seiner zentralen Aufgaben bezeichnet er den Aufbau einer funktionierenden Wasserversorgung, auch für das Dorf Pleutersbach. Vorher hätten die Bürger noch mittels Pumpe Wasser fördern müssen. Auch die Abwasserbeseitigung wurde auf Vordermann gebracht. Stolz ist Münz auch, dass die "Feinabgrenzung" zwischen den Gemeindegemarkungen unter seiner Regie abgeschlossen werden konnte. So lag zuvor beispielsweise zwischen Schönbrunn und Moosbrunn noch Territorium einer viel weiter entfernten Kommune aus einem benachbarten Landkreis.

Auch auf Landkreisebene leistete Hermann Münz Beachtliches. 15 Jahre lang gehörte er auf der Liste der Freien Wähler dem Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises an und stellte mehrfach mit seinen Stimmenzahlen manchen Eberbacher "Platzhirsch" in den Schatten.

"Er hat stets den Blick für das Machbare gehabt", lobte denn auch der frühere Landrat Dr. Jürgen Schütz. Nicht nur Schütz nannte Münz respektvoll "den König des Kleinen Odenwalds." Während seiner aktiven Zeit war der Jubilar Mitglied in allen Vereinen der Gemeinde. Zehn verliehen ihm die Ehrenmitgliedschaft.

Klar, dass bei solch großem Engagement auch weitere Ehrungen nicht ausblieben. Neben der zum Ausscheiden aus dem Amt verliehenen Ehrenbürgerwürde ist Münz unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sowie der Staatsmedaille in Silber des Landes Baden-Württemberg, die ihm für den Abschluss der Feinabgrenzung der Gemeindegemarkung zuteil wurde. "Wo's geht, geh' ich hin," sagt der immer noch in der Öffentlichkeit präsente und sehr vitale Jubilar, der auch mit dem Auto durch die Gegend kutschiert.

Seit Ende Januar 1949 ist er mit seiner Frau Ruth verheiratet. Eine Tochter und ein Enkelkind sowie zwei Urenkel, auf die der Opa sehr stolz ist, gratulieren heute ebenso wie die Schwiegerkinder zum "runden" Geburtstag.