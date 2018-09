Schönbrunn. (fhs) Die Westnetz-GmbH will etwas an der Stromleitung ändern, die bislang von Beerfelden kommend am Neckarberg den Fluss quert und auf Gemeindegemarkung vier Kilometer bis Schönbrunns Platte reicht. Das Unternehmen Westnetz ist ein Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas im Westen Deutschlands, der für unterschiedlichste Anbieter wie etwa EnBW oder RWE tätig ist. Nördlich des Neckars erhält die Trasse ein zusätzliches Strom führendes Seil, das am Neckarberg abzweigt und die Umschaltstation in Hirschhorn-Ersheim anbindet. Die bislang südlich des Flusses am Neckarberg vorbei an Moosbrunn und Schönbrunn über 16 Masten verlaufende Leitung soll komplett entfernt werden. Direkt am Neckar muss für das Zusatzseil ein Mast verstärkt und müssen zwei weitere aus statischen Gründen ersetzt werden. Dabei rückt ein Mast 15 Meter nach Süden. Das von der Westnetz GmbH beauftragte Planerbüro hat der Gemeinde Schönbrunn die sie betreffenden Arbeiten vorgestellt. Im Bauausschuss nahm die Verwaltung dazu Stellung: ihrer Auffassung nach beeinträchtigen die geplanten Maßnahmen keine Belange der Gemeinde. Die Stromversorgung sei vom Entfernen dieser Leitung nicht berührt.

Schönbrunn bitte aber darum, landwirtschaftliche Arbeitszyklen (Einsaat bis Ernte) bei den Bauterminen zu beachten und die Betroffenen rechtzeitig vorab zu informieren. Sie empfiehlt daher dem Ausschuss wie später dem Gemeinderat (für seine Sitzung am kommenden Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr), dem Vorhaben zuzustimmen. Die Ausschussmitglieder nahmen Info und Unterlagen zustimmend zur Kenntnis.