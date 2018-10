Eberbach. Am Sonntag, 29. Juni, findet um 9 Uhr das traditionelle Leistungshüten des Schäfervereins Rhein-Neckar auf dem Frieseneck bei Unterdielbach statt. Wer hautnah miterleben möchte, wie eine Schafherde aus und wieder zurück in ihren Pferch gebracht, über eine fiktive Brücke geschleust oder über einen Prüfungsparcours getrieben wird, der ist auf dem Frieseneck richtig. Dem Schäfer mit der besten Vorstellung winkt der begehrte Wanderpokal.

Daneben kann man den Schäfern bei ihrem sonstigen Handwerk zuschauen und beispielsweise beobachten, wie Schafe geschoren werden.

Wenngleich der Schäferberuf heute für Ruhe und Betulichkeit nicht mehr viel Gelegenheit lässt, so umgibt ihn immer noch ein Hauch von Romantik. Und in der Tat gibt es sie tatsächlich noch: die beschaulichen Momente im Schäfereialltag - für Peter Haßlinger, in der dritten Generation Schäfer und im Vorstand des Schäfervereins, Grund genug, trotz aller ausufernden Bürokratie mit keinem anderen Beruf zu tauschen.

Die eigentlichen Stars des Tages werden für viele Zuschauer die Hütehunde sein, und da vor allem die Rasse der urigen, zotteligen "Altdeutschen Schäferhunde". Schäfer und Hund müssen ein eingespieltes Team sein, oftmals reagieren die Hunde auf ein für Außenstehende kaum wahrnehmbares Zeichen des Schäfers und machen sich an die Arbeit.

Nicht nur das Bild der Schäferei, auch deren Bedeutung hat sich geändert. Heute sind die Schäfereibetriebe wichtige Partner für das Offenhalten der Landschaft. Magere Wiesen, Streuobstfläche oder Steillagen lassen sich nur sehr schwer bewirtschaften. Es gibt zahllose Beispiele wie im Eberbacher Naherholungsgebiet Breitenstein oder in der Hard bei Dielbach, wo überwiegend die Schafbeweidung die sogenannte Mindestpflege der Flächen sichert.

Wer Produkte der heimischen Landwirtschaft und der Schäfereibetriebe erwirbt, unterstützt damit zugleich den Erhalt einer hochwertigen Erholungs- und Kulturlandschaft. Attraktive Beispiele solcher Produkte gibt es beim Schäfertag auf dem Frieseneck zuhauf.