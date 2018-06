Hirschhorn. (hui) Im ausverkauften Bürgersaal stimmte bei der Premiere am Freitagabend Vogelgezwitscher aus der Dose auf einen Abend voller Lachmuskelattacken ein. Nach monatelangen Proben und endlosen Stunden Auswendiglernens zeigten die "alten Hasen" Ludwig Heyer, Brigitte Gerhart, Ralph Volk, Willi Bock, Andreas Körber, Karin Raule, Hannelore Berger, Oliver Berthold und die Neulinge Denise Albert, Alexandra English und Frank Albert, was sie in Sachen Komödie so drauf haben.

Bei "Natur Pur" betrat auch Nathalie Raule als Regisseurin Neuland. Aktiv war sie bei der Theaterwerkstatt bereits als Schauspielerin und Souffleuse. Wie immer, passten die Rollen wie angegossen zu den Akteuren. Statt Hochdeutsch, wie im Originaltext des Autors Bernd Gombold, durften die Schauspieler so babbeln, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, nämlich "so rischtisch schää Herrschhornerisch". Nur Bürgermeister Oliver Berthold tanzte mit schwäbischem Dialekt aus der Reihe.

Statt mit Häppchen und Champagner lädt Maria (Brigitte Gerhart) ihre Sippe zum 75. Geburtstag in ihre alte Hütte mitten im Wald ein. Gäste sind ihr Sohn Erich (Ludwig Heyer), das Lästermaul Lydia, ihre Schwiegertochter (Karin Raule), die herrisch-zänkische Tochter Martha (Hannelore Berger), das "brunzdumme", stotternde Muttersöhnchen Rudi (Andreas Körber) und die nette Enkelin Christine (Denise Albert).

Mit von der Partie sind noch ein Schmetterlingsfänger (Willi Bock), ein Waldarbeiter (Ralph Volk), ein Immobilienhai (Oliver Berthold), eine Joggerin (Alexandra English) und ein angeblicher Polizist (Frank Albert). Für Turbulenzen sorgt ein "schwarzer Beutel", ein Fundstück Marias.

Sein 50.000-Euro-Inhalt lockt die Geldgier der "Bagage", des Immobilienhais wie auch des Schmetterlingsfängers, heißt doch auch ein seltener Schmetterling "Schwarzer Beutel". Verwechslungen und Irrtümer sind also vorprogrammiert.

Das Publikum spendete Schauspielern und Regisseurin begeisterten Beifall. Zum guten Gelingen trugen auch Souffleuse Hannelore Heyer, Küchenchef Markus Raule, Buffet- Regisseurin Edith Bock, die Licht- und Tontechniker Dieter und Manfred König und fleißige Helfer hinter den Kulissen bei.