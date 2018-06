Von Peter Bayer

Eberbach. Mit Platz vier steht der SV Eberbach nach 17 von 30 Spielen gut da. Nur fünf Punkte fehlen zum zweiten Aufstiegsplatz. Doch der ist für Vorsitzenden Ralf Bettinghausen "nach den Wellen der Vorrunde nicht unbedingt das Ziel". Das heißt vielmehr sich vorne festzubeißen. Bleibt es am Ende bei Platz vier, wäre das für ihn ein Erfolg.

Denn in den restlichen 13 Spielen fehlt der Mannschaft Torjäger Sadik Kurunc, der 16 der 31 Saisontore geschossen hat. "Er wird nicht mehr für den SV Eberbach spielen", sagt Bettinghausen. Grund für die Trennung von dem ehemaligen Verbandsligaspieler war dessen Entgleisung beim Spiel in Mauer Mitte November. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung war Kurunc wieder des Feldes verwiesen worden, nachdem er den Schiedsrichter bedroht hatte. "Damit können wir uns nicht identifizieren", sagt der Vorsitzende. Für Kurunc war es nicht die erste rote Karte der Saison gewesen.

Da es in der Winterpause sonst zwar keine weiteren Abgänge, aber auch keine Zugänge gab, muss die Lücke durch die anderen Spieler geschlossen werden. Etwa Steffen Manser, der das Tor in Mückenloch erzielt hat, oder Emir Sigin. Auch der junge Silas Kunzmann, der in der zweiten Mannschaft die meisten Tore geschossen hat, wäre eine Möglichkeit. Fehlen wird der Mannschaft in den ersten Wochen auch noch Denis Cosic. Er hatte sich am zweiten Spieltag einen Meniskuseinriss zugezogen und stieg jetzt erst wieder ins Training ein.

Der Sieg in Mückenloch vor einer Woche war für Bettinghausen sehr wichtig, dürfte er nach der etwas turbulenten Vorrunde auch Ruhe reinbringen. Deshalb sieht der Vorsitzende der Restsaison auch "völlig entspannt" entgegen.

Auffallend, dass der SVE im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in den Heimspielen nicht überzeugen konnte. Nur zwölf Tore gab es in acht Spielen zu bejubeln. "Die Mannschaft konnte mit dem selbst auferlegten Druck, aufsteigen zu wollen, offenbar nicht richtig umgehen", glaubt Bettinghausen. Auswärts lief es hingegen viel besser. Nach Spitzenreiter Neckargemünd holte der SV Eberbach in der Fremde die meisten Punkte.

Nach dieser Runde wird ein Umbruch stattfinden, kündigt Ralf Bettinghausen bereits an. Einige Spieler wollen aus Altersgründen aufhören, andere beenden ihr Studium.

Das könnte natürlich auch noch einmal Motivation sein, sich die letzten Spiele ordentlich reinzuhängen und die Saison gut abzuschließen.