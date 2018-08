Eberbach. (cum) Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern. In der Stadt war es ein offenes Geheimnis. Jetzt macht Rudi Joho es offiziell: Der 48-Jährige tritt bei der Bürgermeisterwahl am 21. Oktober an.

Am Wochenende hat Rudi Joho seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen. Neben Amtsinhaber Bernhard Martin, Neidensteins Bürgermeister Peter Reichert und den beiden Eberbachern Claudia Agnes Henn und Detlef Weiss ist Joho damit der fünfte bislang bekannte Kandidat, der sich um den Chefsessel im Rathaus bewirbt.

Der 48 Jahre alte Joho ist seit 22 Jahren verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Als gebürtiger Eberbacher ging er hier zur Schule. Das Hohenstaufen-Gymnasium verließ er nach eigenen Angaben nach der zehnten Klasse mit der Mittleren Reife. Seit 20 Jahren ist er als Vermögensberater tätig. Berufliche Erfahrung hat er aber auch als staatlich geprüfter Hochbautechniker und Bauleiter zahlreicher Wohn- und Geschäftshäuser gesammelt.

Joho ist seit 30 Jahren CDU-Mitglied. Allerdings sei es von Anfang an sein Bestreben gewesen, keine partei- oder vereinspolitische Unterstützung zu haben, um unabhängig zu bleiben. "Ich suche die Unterstützung der Bürger", so Joho. Entsprechend will er auch seinen Wahlkampf aufbauen, von Haustüre zu Haustüre gehen und sich bei den Bürgern und bei den Kandidatenvorstellungen in den Ortsteilen und in der Stadthalle vorstellen. In Eberbach ist der Hauptfeldwebel der Reserve auch als Vorsitzender der Reservistenkameradschaft und stellvertretender Kreisvorsitzender der Reservisten bekannt.

Seine politischen Schwerpunkte wolle er bei Bauprojekten und Stadtfinanzen, im Tourismus und in der Jugendarbeit setzen. Sollte es zu einer Wahl kommen, habe er bereits ganz konkrete Ziele und Pläne, die er in den Wochen vor der Wahl vorstellen wolle: "Die letzten vier Wochen", sagte Joho, "werden intensiv".