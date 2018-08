Rothenberg. Der Beginn der Bauarbeiten an der Landesstraße 3410 zwischen Beerfelden und Rothenberg wurde nun vom hessischen Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil auf Osterdienstag, 22. April, terminiert. Mit dem Start der aufwendigen Straßensanierung einher geht eine komplette Vollsperrung der Direktverbindung zwischen den beiden Oberzent-Kommunen.

Diese hat nicht nur auf den privaten und gewerblichen PKW- und LKW-Verkehr enorme Auswirkungen - in erheblichem Maße ist auch der Busverkehr der Linie 54 zwischen der Gemeinde Rothenberg und der Stadt Beerfelden, bzw. Hirschhorn tangiert. Besonders betroffen sind natürlich die zahlreichen Schüler, die Schulen in Beerfelden oder Michelstadt besuchen.

Zwar fällt der Auftakt der Straßenbauarbeiten noch in die Osterferien, bei einer angekündigten Bauzeit von etwa vier Monaten werden allerdings sogar noch die hessischen Sommerferien noch teilweise in den Zeitraum der Vollsperrung fallen. Die Odenwald-Regional-Gesellschaft OREG) hat, in Zusammenarbeit mit den Odenwälder Verkehrsbetrieben, einen Ersatzfahrplan für die Zeit der Vollsperrung erstellt. Die Aushangfahrpläne in den Haltestellen wurden aktualisiert.