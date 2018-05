Von Felix Hüll

Rothenberg. Am kommenden Dienstag soll vor dem zuständigen Amtsgericht Darmstadt das Insolvenzverfahren für das Alten- und Pflegeheim "evangelisch-lutherisches Haus-Cordula" eröffnet werden. Der Vorläufige Insolvenzverwalter gibt sich zuversichtlich, bis zu einer Gläubigerversammlung mit einem der Übernahmeinteressenten ein Fortführungskonzept präsentieren zu können.

Rechtsanwalt Fabio Algari von der Frankfurter Kanzlei Hermann hat als Vorläufiger Insolvenzverwalter mit rund 30 möglichen Investoren Kontakt aufgenommen. Mit 15 Interessenten davon steht Algari in näheren Verhandlungen.

Algari: "Die Auswertung der von uns zur Verfügung gestellten umfangreichen Unterlagen hält bei den Investoren noch an. Angebote sind für Ende März avisiert." Bis gestern lagen diese allerdings noch nicht vor. Laut Algari fand die letzte Betriebsversammlung der etwa 100 Mitarbeiter in den beiden Pflegeheim-Häusern von "Haus Cordula" in Kortelshütte sowie Rothenberg am 12. März statt.

Für 1. April ist nun beim Insolvenzgericht am Amtsgericht Darmstadt die formale Eröffnung des eigentlichen Insolvenzverfahrens vorgesehen. Dabei wird es darum gehen zu klären, wie die Gläubigerinteressen befriedigt werden können.

Dies könne etwa durch die Übernahme durch einen der möglichen Investoren geschehen. Schlimmstenfalls würden das Heim geschlossen und alle Werte, die zu Geld gemacht werden können, unter den Gläubigern aufgeteilt. Dies wird bei einer Gläubigerversammlung besprochen und entschieden werden. Diese Versammlung werde vier bis sechs Wochen nach Eröffnen des Insolvenzverfahrens anberaumt, so Algari.

Der Vorläufige Insolvenzverwalter betont aber: "Wir führen den Geschäfts- und damit den Pflegebetrieb weiter fort, ohne dass es zu Kündigungen von Mitarbeitern kommt und ohne dass die Bewohner irgendwelchen Veränderungen ausgesetzt sind."

Dass der Pflegebetrieb ordnungsgemäß verlaufe, werde ständig und ohne Ankündigung vom Hessischen Amt für Pflegeaufsicht kontrolliert; das Amt habe dies bei einem Bewohner-Angehörigen-Informationsabend am 17. März bestätigt. Algari: "Die Hauptsorge war und ist natürlich, dass es nicht zu einer weiteren Fortführung oder zu einer Übertragung auf einen neuen Betreiber kommt. Jedoch angesichts der vorliegenden zahlreichen Interessenten, halte ich dieses Szenario nur für theoretisch. Ich gehe davon aus, dass Haus Cordula übertragen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir einen finden."