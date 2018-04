Rockenau. (sgr) Auf dem Sportplatz in Rockenau steht wieder die komplette Flutlichtanlage zur Verfügung. Auf Kosten der SG Rockenau hat sich eine Fachfirma aus Wiesbaden eingehend mit der Sanierung beschäftigt. Drei Jahre lang konnte die Anlage nur noch teilweise genutzt werden: die drei Masten zur Bergseite hin lediglich für Trainingszwecke, die weiteren Masten an der Talseite überhaupt nicht. Mit dem Fußballverband war vereinbart, in Rockenau keine Abendspiele anzusetzen. Jetzt sind auch wieder Verbands- und Freundschaftsspiele in den Abendstunden möglich. Letzter Schritt der in den letzten Jahren umfangreich sanierten Sportanlage und der Gebäude ist nun das Erneuern der Zaunanlage. Auch dies realisiert die SGR mit Eigenarbeit und finanziell.