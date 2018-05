Von Christa Huillier

Hirschhorn. Darauf hatten die Fans zwei Jahre lang gewartet: am vergangenen Freitag und Samstag zeigten die Laienschauspieler der Hirschhorner Theater-Werkstatt erneut ihr komödiantisches Können mit dem Lustspiel "Das Loch in der Wand" von Bernd Gombold. Da der bisherige Spielort, die Schreinerei Mathes, dem Besucherandrang nicht mehr gewachsen war, fand das turbulente Treiben in diesem Jahr auf der Bühne des Bürgersaals statt. Der Vorverkauf hatte kaum begonnen, da waren die über 700 Karten bereits ausverkauft.

Bankkauffrau Anja Stangl wählte das Stück aus, verteilte die Rollen und führte wieder in bewährt souveräner Weise Regie. Als Hirschhornerin wusste sie, welche Rolle sie wem auf den Leib schreiben musste. Statt Hochdeutsch, wie im Originaltext, durften die Akteure so "rischtisch schää Herrschhornerisch babble". Nach monatelangen Proben - alle Schauspieler sind berufstätig - und endlosen Stunden Auswendiglernens hieß es nun: Vorhang auf für "Das Loch in der Wand".

Im Haus des Bürgermeisters und Bauern Josef Nägele (Ludwig Heyer) und dessen resoluter Frau Elisabeth (Brigitte Gerhart) geht die Angst um. Wegen Einwohnerschwund wird höchstwahrscheinlich der Bürgermeistertitel flöten gehen, und Hirschhorn in Neckarsteinach eingemeindet werden. Da taucht ein Retter in höchster Not auf. Willibald von Reichenbach zu Wildenstein (Oliver Berthold) will im Ort ein Grundstück kaufen und einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern eröffnen. Doch der altledige Bauer Fidel (Ätsche) verkauft nur, wenn er verheiratet ist.

Das turbulente Ränkespiel beginnt. Eine wichtige Rolle darin spielt Opa Sebastian Nägele (Willi Bock), den seine Familie ins Altersheim abschieben will. Das Schlitzohr ist durch ein Loch in der Wand bestens über die verzweifelten Versuche informiert, den sturen Fidel mit der Liebesdienerin Desiree (Ulli Mölle) zu verkuppeln. Opa stiftet heillose Verwirrungen bei diversen Liebesbeziehungen, wie bei Tochter Brigitte (Diana Katzenberger) und dem Geigenlehrer Baldouin (David Piwowarczyk), der Hausmagd Katharina (Hannelore Berger) und Opa.

Auch der geistig etwas minderbemittelte Gemeinderat Gustl (Gisbert Hanauer) und sein mit allen Wassern gewaschener Ratskollege Anton (Ralph Volk) mischen bei dem heillosen Tohuwabohu tüchtig mit. Schließlich gibt es doch noch ein Happy end mit den neuen Paarkonstellationen Brigitte und Willibald, Desiree und Baldouin, Katharina und Fidel. Die Zuschauer amüsierten sich prächtig bei stundenlangem wunderbarem Klamauk. Freunde und Familien der Schauspieler sorgten in den Pausen mit Getränken und Snacks für Erholung von den Lachmuskelattacken. Dank für einen entspannenden Theaterabend und für die schauspielerischen Leistungen der Extraklasse war der frenetische Beifall der Fans.

Zum Gelingen des Abends trugen besonders bei: Michael Braner (Bühnenbau, Bühnenbild, Souffleur), Saniye Bilgin (Frisuren), Alexandra English (Maske), Dieter und Manfred König (Licht- und Tontechnik) und die zahlreichen Helfer. Rote Rosen regnete es zum Schluss für Regisseurin und Geburtstagskind Anja Stangl. "Ohne sie hätten wir das niemals geschafft", brachte es Ludwig Heyer auf den Punkt.