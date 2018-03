Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Schlaflose Nächte habe er, sagt Richard Wurm kurz vor Ferienbeginn, zwei Tagen vor seiner Pensionierung. 41 Schuljahre als Lehrer lässt er hinter sich, aber das ist es nicht, was ihm den Schlaf raubt. Auch zwei Tage vor den Ferien ist noch nicht klar, wie es nach den Ferien mit der Schule weitergehen wird, wer sein Nachfolger sein wird, ob und wie fehlende Lehrerstellen besetzt werden. Weil es zwischen Bammental und Obrigheim keine Gesamtschule gibt, hat das Schulleiterteam ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet: Vom Regierungspräsidium kam keine Reaktion. "Es könnte mir eigentlich egal sein", sagt Wurm. Aber es ist ihm nicht egal.

Nach Abitur und zwei Jahren als Zeitsoldat absolvierte er ab 1975 sein Referendariat in Altensteig im Nordschwarzwald. Obwohl ihm sein Schulleiter danach ein reizvolles Angebot machte, ging der gebürtige Eberbacher 1977 als Lehrer für Sport, Mathematik und evangelische Religion an die Realschule; 1983 wechselte er an die Werkrealschule, wo er 2000 zusätzliche Verantwortung als Konrektor und schließlich als kommissarischer Schulleiter übernahm.

"Die Schule hat sich verändert, die Eltern, die Gesellschaft, die Welt", sagt er. Am Anfang seiner Laufbahn waren 36 Schüler in einer Klasse ganz normal, in der Werkrealschule heute sind es 20, aber das Unterrichten ist nicht einfacher geworden.

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern wurde zunehmend komplizierter, die Schüler: eine Gruppe von Individualisten, Klassengemeinschaften wie früher hat er in den letzten Jahren kaum noch erlebt, dafür werden Konflikte über soziale Medien in der Schule ausgetragen. Wurm hat schon zu einer Zeit gegengesteuert, als es diese Probleme noch gar nicht gab: "Am liebsten habe ich eine Fünfte als Klassenlehrer übernommen und bis zum Abschluss geführt", er war Ansprechpartner und Sozialarbeiter, der sie gegebenenfalls auch noch bei der Lehrstellensuche unterstützt hat. Großen Wert legte er auf gemeinsame Unternehmungen außerhalb des Unterrichts: Projektwochen, Wanderferien in Südtirol, die Skifreizeiten im Zillertal. An diesen Skiwochen nahmen Schüler aller Klassenstufen teil, dem Schulklima hat es merkbar gut getan, dass der 16-Jährige gemeinsam mit dem Zehnjährigen Spaß hatte. Er ist auch überzeugt, dass Begegnungen außerhalb des Unterrichts ein ganz anderes Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern bewirken: Projektwochen, Landheim und vor allem die Leichtathletik.

Seit 1995 hat Wurm seine Schüler fit gemacht für "Jugend trainiert für Olympia", 16 Siegerpokale stehen auf seinem Schreibtisch, "trotz unzulänglicher Trainingsmöglichkeiten in der Stadt". Seine Schüler haben am CH-Alpha-Lauf teilgenommen und vorher die Absperrungen mit aufgebaut. Und erlebt, dass so eine Veranstaltung nur möglich ist, wenn sich jemand für die Gemeinschaft engagiert.

Auch Wurm engagiert sich außerhalb der Schule. Von 1974 bis 1990 war er Jugendleiter beim VfB Eberbach, er konstatiert, dass sich auch hier viel geändert hat. Wenn es um echte Leistung geht, um hartes, forderndes Training, steigen viele aus: "Die meisten wollen nur spielen." Und das am liebsten auf der Spielkonsole. Auch das registriert er mit Sorge: "Die Kinder zeigen weniger Gefühle"; sie scheinen oft nicht mehr zu wissen, dass es weh tut, wenn sie jemanden verletzen. Viele Gespräche hat er deswegen geführt. Erziehung heißt für ihn: Grenzen setzen und Stressfaktoren schaffen. Das gilt auch für Kollegen: "Wenn ich jetzt gehe und es gäbe nicht auch ein paar, die sagen ‚Endlich ist er weg‘ - dann hätte ich was falsch gemacht." Er war gerne Lehrer, wäre es anders gewesen, er hätte "längst aufgehört".

Eine Leitlinie seines Handelns hat er als Schild auf seinem Schreibtisch: Freundlichkeit ist ein Bumerang. Sie kommt zurück.