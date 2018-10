Von Martina Weyrauch

Eberbach. Unter anderem nach dem Gasthaus "Sonne", dem Geschäft "Süße Fantasie" und der Bäcker- und Konditorei Müller in der Hauptstraße schließen jetzt wieder zwei dort ansässige Geschäfte ihre Pforten: "Shiro fashion" und "Lebensart". "Es ist sehr wenig los, weniger als ich dachte", sagt Charity Geiger. Im April 2009 hat sie das Mode- und Accessoiregeschäft "Shiro fashion" eröffnet. "Da waren die Umsätze noch okay - mit dem Umbau des Neuen Markts gingen sie runter", so Geiger. Seither seien weniger Touristen und insgesamt weniger Fußgänger unterwegs. "Manchmal ist es in der Bahnhofstraße ebenso tot wie in der Hauptstraße; selbst samstags ist nichts los - die Leute gehen nach Mannheim oder Heidelberg einkaufen. Das einzige Wochenende, an dem Betrieb ist, ist am Apfeltag." Geiger hätte sehr gerne noch ein paar Jahre in Eberbach verbracht, Ende September schließt sie ihren Laden und geht in eine andere Stadt. In "Shiro fashion" soll ein Blumenladen einziehen.

Literatur und Edelsteine, Feng-ShuiArtikel oder Glasartikel aus eigener Herstellung bietet Erich Noe seit dem Jahr 2002 an; zuerst in der Brühlstraße, dann in der Hauptstraße 15 und seit 2009 in der Hauptstraße 7. "Lebensart" hat seit Mitte September in der Regel nur noch Nachmittags geöffnet, endgültig Schluss ist zum 31. Oktober. Die Bestände will der Geschäftsinhaber nach Waldkatzenbach in seinen seit 20 Jahren existierenden Werkstatt- und Verkaufsladen "Glaskunst Prilipp und Noe" bringen. "Die vergangenen zwei Jahre kamen immer weniger Kunden. Ich hätte auch schon vor einem Jahr schließen können, habe aber damals auf Bürgermeister Peter Reicherts Worte 'Halten sie durch' gehört." Mit der Baustelle am Neuen Markt ist auch Noes Meinung nach, die Besucherzahl "extrem zurückgegangen". "Und die Leute, die weggeblieben sind, kamen nie mehr zurück." "Es fehlt das Einkaufsflair, um die Leute herzulocken - Es fehlt der Kick, dass die Leute sagen wir fahren nach Eberbach. Die Bahnhofstraße kann in der Zukunft nicht alleine existieren." Das von Bürgermeister Reichert gewünschte "Wir-Gefühl" ist laut Noe noch nicht entstanden. Vielmehr hat der Geschäftsinhaber eine "allgemeine Resignation unter den Geschäftsleuten in der Altstadt" festgestellt. "Man könnte ohne oder mit wenig Geld hier einiges machen, man bräuchte keine großen Baumaßnahmen - Mit Wir-Gefühl und ein paar Blumenkübeln könnte die ganze Altstadt aufgewertet werden." Laut Noe "reden die Geschäftsleute nicht mehr so wie früher miteinander" und "jeder kocht sein eigenes Süppchen - das hat sich aus der Resignation so ergeben". Nach dem 31. Oktober soll ein Friseursalon in "Lebensart" einziehen.

Was bleibt in der Hauptstraße, die vom Neckar aus oft die erste Anlaufstelle für Touristen ist? "Hero Küchenideen Hettich" gleich auf der linken Seite - Hauptgeschäft in Mosbach, in Eberbach ist nur mittwochs und samstags geöffnet. Wobei eine Küche nicht unbedingt zu den touristischen Highlights zählt. Nach dem Hotel Krone Post und der Pizzeria Milano folgt "s'Altstadt-Lädle" (ebenfalls nicht immer geöffnet), dann die Gaststätten "Adler" und "Zum Stern". Gegenüber "Flohmarkt alt und gebraucht" sowie "Korb Wäntig" (nur nach Bedarf offen), Franz Musiol mit seinem Holzskulpturen-Atelier und Alfred Springmann (medizinische Fußpflege und Kleideränderungen). "Ich finde es schade, dass wieder zwei Geschäfte schließen", bedauert Ruth Leifeld, eine Mitarbeiterin des Weltladens. "Es wäre schöner, wenn es insgesamt belebter wäre." Im Weltladen ist es "im Winter ruhiger, aber im Sommer ist dafür mehr los".

Seit 15 Jahren in der Hauptstraße ansässig ist Barbara's Beauty Boutique. 2008 hat Geschäftsinhaberin Barbara Krawczyk nach einem Umbau noch erweitert und zusätzlich die "Tee-Oase" eröffnet. Vor über drei Jahren ist Tochter Mona, Kosmetikerin und Visagistin, in den Kosmetikbereich mit eingestiegen. Krawczyk ist der gleichen Meinung wie Noe: "Seit der Baustelle am Neuen Markt ist die Hauptstraße weniger frequentiert - wer abgewandert ist, kam nicht mehr zurück". "Wir beteiligen uns aktiv an den EWG-Aktionen, am Apfeltag oder am Sommerstraßenfest, oder auch an Events wie Modenschauen. An diesen Tagen ist die Stadt belebt, es wäre aber schön, wenn die Bürger auch zwischendurch in die Stadt kommen würden", so die Geschäftsfrau weiter. Sie bedauert ebenfalls, dass wieder zwei Geschäfte schließen, "je weniger Geschäfte es gibt, desto weniger Kunden kommen in die Straße".

Insgesamt sieht Krawczyk auch ein Problem darin, dass immer mehr Leute im Internet einkaufen. "Das betrifft jede Branche." Dabei gehen ihrer Meinung nach "zwischenmenschliche Kontakte verloren". Beim Einkauf im Einzelhandel kann man "die Sinne spüren, die Ware fühlen oder riechen, Farben im Original sehen; außerdem gibt es durch die fachgerechte Beratung keine Fehlkäufe". "Es wäre schön, wenn wieder mehr Kunden das Einkaufsflair in der Altstadt spüren würden - dann wären alle zufrieden, Kunden und Einzelhändler - und vor allem würde es wieder menscheln in der Stadt." Ein weiteres Problem sieht die Beauty-Beautique-Besitzerin in den Einkaufszentren in Eberbach-Nord: "Wer dort einkauft, kommt anschließend nicht mehr in die Stadt zum bummeln". "Speziell für die älteren Bürger" fehlt ihrer Meinung nach auch ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt.

"Das übergreifende Sortiment von Großhandelsketten in Eberbach-Nord" sieht auch Regina Bier als Problem für die "immer weniger frequentierte Innenstadt" an. Erst vor einem Jahr hat Bier den Reisegepäckbereich vergrößert und neben ihrem "Leder Exquisit" in der Bahnhofstraße ein weiteres Geschäft "Travel and Business" in der Hauptstraße eröffnet. "Von Fremden gibt es oft Komplimente über die Vielfalt der noch von Einzelhändlern geführten Geschäfte in Eberbach", sagt sie. Das nun wieder zwei Geschäfte schließen, bedauert Bier sehr.