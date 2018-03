Eberbach. (MD) "Wir wünschen uns, dass es die nächsten 15 Jahre so weitergeht", lachen Michael Reinig und Andrea Hertel. Die beiden sind seit 1. April Pächter des Restaurants "Am Leopoldsplatz" und mit dem bisherigen Geschäftsgang recht zufrieden. Von Anfang an hätten viele Gäste, die sich bereits unter dem vorherigen Pächterpaar Preissl in dem Haus kulinarisch verwöhnen ließen, dem Restaurant die Treue gehalten. Geburtstage, Hochzeiten, Familienfeste seien im vergangenen halben Jahr bewirtet worden, erzählt Michael Reinig. Und etliche Reservierungen für die kommenden Wochen und Monate lägen ebenfalls bereits vor.

Auch der vom Vorpächter eingeführte Mittagstisch werde nach wie vor gut angenommen. Die Kegler kämen ebenfalls noch regelmäßig. "Allerdings kam bei der Betriebsübernahme auch viel auf uns zu, mit dem wir so nicht gerechnet hatten". Man habe beispielsweise Umstrukturierungen bei den Arbeitsabläufen vorgenommen.

Zunächst, so erläutern Reinig und seine Partnerin, sei eigentlich von der Verpächterin, der Stadt Eberbach, geplant gewesen, das Haus nach der Beendigung des Pachtvertrags mit der Familie Preissl im Frühjahr erst einmal mehrere Wochen zu schließen, um fällige Renovierungen vorzunehmen. Man habe damals allerdings darum gebeten, dies einige Monate aufzuschieben. "Wir wollten nicht, dass sich die Gäste verlaufen", betont Reinig. Denn beispielsweise regelmäßig im Lokal verkehrende Stammtische wieder zurück zu gewinnen, habe man als "extrem schwierig" erachtet.

Also wurde der Betrieb in dem inklusive Jäger- und Nebenzimmer 160 Sitzplätze fassenden Restaurant erst einmal nahtlos fortgeführt. Im Herbst pausierte das Geschäft für einige Wochen, die geplanten Renovierungsmaßnahmen konnten starten.

Die nähern sich nun dem Ende, das Restaurant öffnete bereits wieder. So wurde die Fensterfront in Richtung Neckar erneuert, der Teppichboden im Gastraum ausgetauscht, und die Wände erhielten einen neuen Anstrich. Die Fliesenarbeiten in der grundlegend sanierten Toilettenanlage sind ebenfalls so gut wie abgeschlossen. In der Zwischenzeit behilft man sich noch mit den Toiletten in der Stadthalle, die Gäste vom Foyer aus erreichen. Grundlegende Veränderungen erfolgten laut Hertel und Reinig auch in der Küche, wo die Köche Timo Salzmann, Ulrich Berner und Sesum "Pedo" Predrag den Kochlöffel schwingen. So wurden die komplette Be- und Entlüftung erneuert und einige neue Geräte beschafft. "Auch das Team passt", loben Andrea Hertel und Michael Reinig ihre 17 Mitarbeiter. Die sind teilweise auch in der Hallenbad-Gaststätte, die ebenfalls von dem Paar gepachtet wurde, tätig. "So können wir Synergieeffekte nutzen".

Was haben die Pächter für die Zukunft geplant? Da überlegen Reinig und Hertel nicht lange. Neben dem eigentlichen Betrieb wolle man auch Veranstaltungen wie Musikabende anbieten. Bilder von Eberbacher Künstlern sollen die Wände zieren. Auf der Terrasse, bei der bereits in diesem Jahr eine zweite Ebene in Richtung Neckaranlage bewirtet wurde, soll das Geschäft ausgebaut werden. Eine Feier zur "offiziellen" Übernahme und Eröffnung soll’s zudem noch geben.