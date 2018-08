Neckarsteinach/Heddesbach. (iz) "Als Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung Neckarsteinach weise ich diese Aussage - oder besser gesagt: diese Unterstellung - auf das Schärfste zurück." In diesen Worten war die Empörung zu spüren, die den Neckarsteinacher Stadtverordnetenvorsteher Ralf Kern veranlasst hatte, zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gremiums eine mehrseitige, schriftliche "politische Erklärung" zu verlesen. Seine Empörung bezog sich auf den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau, über dessen Sitzung die RNZ am 13. Juni unter der Überschrift "Kritik an finanzschwachen Städten Hirschhorn und Neckarsteinach" berichtet hatte.

In der Auseinandersetzung geht es um den Windpark mit fünf bis sechs Windrädern, den die Betreibergesellschaft "Windpark Greiner Eck GmbH, Viernheim" auf dem gleichnamigen Gelände oberhalb des Neckarsteinacher Ortsteils Grein errichten will. Diese Fläche gehört neben weiteren Eigentümern auch den Städten Neckarsteinach und Hirschhorn und grenzt an die Schönauer Gemarkung.

Der GVV, dem neben Schönau auch Heddesbach, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld angehören, hat unter der Federführung des Wilhelmsfelder Bürgermeisters als GVV-Vorsitzendem in einem Schreiben an das Regierungspräsidium Darmstadt seinen Widerspruch gegen einen Windpark in seiner Nachbarschaft angezeigt.

In diesem Schreiben soll es heißen: "Auf den vorgesehenen Teilflächen findet ein nicht ausgleichbarer Eingriff in Natur und Landschaft statt." Und weiter: "Hier scheinen weniger ökologische Interessen oder das Eintreten für regenerative Energien im Vordergrund zu stehen als vielmehr wirtschaftliche Interessen von zwei finanzschwachen Kommunen."

Vor allem gegen diese beiden Sätze richtet sich der Zorn des Neckarsteinacher Stadtverordnetenvorstehers. Er fordert von seinen badischen Kollegen "mehr Respekt gegenüber den Entscheidungen der Neckarsteinacher Stadtverordnetenversammlung".

Kern betonte: "Die Finanzausstattung der Stadt Neckarsteinach war nicht der Grund für diese Entscheidung, und auch ist unsere Finanzsituation nicht mit der von Hirschhorn zu vergleichen. Diese Aussagen des GVV sind geprägt von einer Missachtung, die im Umgang zwischen Nachbargemeinden innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar nichts zu suchen hat."

Kern meinte weiter: "Neckarsteinach braucht im Hinblick auf die Themen Natur- und Landschaftsschutz keine Belehrungen aus dem Steinachtal."

Kern wies darauf hin, dass Neckarsteinach vor Jahren für den Bau der Kläranlage für die Steinachtalgemeinden ein "äußerst schützenswertes" Gebiet auf seiner Gemarkung zur Verfügung gestellt habe.

Er kritisiere nicht, so Kern weiter, die legitimen Sorgen der betroffenen Bürger, aber es könne nicht sein, "dass man bei der Windkraft sich als Naturschützer profiliert und an anderer Stelle diese Dinge außer Acht lässt".

Kern listete noch weitere Punkte auf, bei denen Neckarsteinach Solidarität mit der Region bewiesen habe: die Last des Verkehrs auf der B 37, bei der sich die badischen Gemeinden jeder Lösung verschließen, teure "Park & Ride"-Parkplätze, geschaffen für Pendler aus dem Steinachtal, und die Aufnahme vieler Schüler aus dem badischen Steinachtal in der Neckarsteinacher Realschule.