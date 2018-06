Normalerweise müsste der Rennradler den Radweg statt der Straße in Richtung Eberbach nehmen. Für nach Rockenau fahrende Radler soll dieser aber künftig tabu sein, sie sollen auf die Straße. Foto: Marcus Deschner

Eberbach-Rockenau. (MD) Der kombinierte Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße 4112 zwischen Eberbach und Rockenau beschäftigte den Ortschaftsrat schon mehrfach. In der jüngsten Sitzung dieses Gremiums gab Ortsvorsteher Hans Leistner bekannt, dass sich auch die Verkehrsschau Anfang Dezember 2015 mit der Verbindung befasst hat. Dabei waren Vertreter des Straßenbauamts, der Polizei und der Stadtverwaltung. Leistners Worten zufolge ist nun beabsichtigt, den Weg für Radfahrer in Richtung Rockenau zu sperren.

Begründung: Die Breite reiche nicht aus, um die erforderliche Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Dies stieß beim Ortsvorsteher sowie den Ortschaftsräten auf Widerspruch. 1986, so Hans Leistner, sei im Zuge der Verlegung von Gas- und Stromleitungen neben der Straße der Weg von einem auf 2,10 Meter verbreitert worden. Und seither sei er gemeinsam von Fußgängern und Radfahrern genutzt worden, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises Silke Hartmann teilt auf Anfrage mit, dass tatsächlich geplant sei, den Weg für Radfahrer zu sperren, die in westlicher Richtung unterwegs sind.

Die Verkehrskommission habe die Beschilderung des Radweges aus zwei Gründen überprüft. Zum einen sei man vom Verkehrsministerium angehalten, die Benutzungspflicht an Hauptverkehrsstraßen innerorts zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer zu überprüfen. Das sei Anlass für den Kreis gewesen, gleich sämtliche Radwege zu überprüfen. Zum anderen habe der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) gegenüber der Stadt angeregt, die Benutzungspflicht nach Überprüfen des Radweges aufzuheben. Denn unmotorisierte Zweiradfahrer müssen dann einen Radweg nutzen, wenn ein solcher vorhanden ist und entsprechend ausgeschildert ist. Sie dürfen dann nicht auf die Straße ausweichen.

Ein Benutzungsverbot für die Fahrbahn sei jedoch nur zulässig, wenn für die Radfahrer damit eine erhebliche Gefahr einhergehe. Und die besteht vor Rockenau nach Auffassung der Behörde anscheinend nicht: " Die K 4112 ist eine gering frequentierte Kreisstraße, die nach der Ortsdurchfahrt Rockenau endet", antwortet Hartmann. Zudem sei der Weg "tatsächlich zu schmal" für Radverkehr in beide Richtungen. Nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung dürfe ein Zweirichtungsradweg nur ausnahmsweise angeordnet werden und "sollte" mindestens 2,40 Meter breit sein.

Die Empfehlung der "Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen" gehe sogar noch weiter. Die geht von einer "Breite im Regelfall von drei Metern" und einem Mindestmaß von 2,50 Metern aus. Zudem müssten am Beginn und am Ende solcher gegenläufiger Radwege "sichere Querungsmöglichkeiten" bestehen, was ebenfalls nicht der Fall sei.

Deswegen habe man im Rahmen der Verkehrsschau die Aufhebung der Benutzungspflicht angeordnet. Das Benutzungsrecht in Richtung Eberbach werde für die Radler durch Piktogramme auf dem Weg gekennzeichnet. In umgekehrter Richtung könnten diese die Fahrbahn nutzen. "Dies ist ohne Gefährdung möglich". Das Straßenbauamt werde die Schilder noch ändern, kündigt Hartmann an.

Gar nicht damit einverstanden ist Hans Leistner: "Wir haben im Ortschaftsrat ja klare Position bezogen." Leistner verweist auf das hohe Verkehrsaufkommen durch Autos auf der K 4112. Eigene Zählungen hätten ein Aufkommen von tausend Pkw je Tag ergeben. Viele davon steuern das Seniorenheim hinter Rockenau an. Der Kreis habe überhaupt keine Zählung vorgenommen.

Für Leistner ist die geplante Sperrung des Weges für nach Eberbach fahrende Radler nicht nachvollziehbar: "Dann haben wir ja gewissermaßen vierspurigen Verkehr", meint er zum Verweis der östlich fahrenden Radler auf die Fahrbahn. Und weist auch auf die Gefahrenstelle durch an der Straße parkende Autos in Höhe der Bootswerft hin.

Der Ortschaftsrat will sich gegen die geplante Änderung wehren, zumal diese nicht auf Vorschriften, sondern nur auf Empfehlungen beruhe.