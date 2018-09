Pleutersbach. Die bislang Beteiligten an der diesjährigen Pleutersbacher Kerwe, - der Heimat- und Verkehrsverein, FSV Löwen und die Abteilung Pleutersbach der Freiwilligen Feuerwehr - haben jetzt in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, die diesjährige Kerwe in Pleutersbach kurzfristig abzusagen. Schon bei den ersten Kerwe-Vorbereitungstreffen im Frühjahr sei eine geringere Beteiligung der örtlichen Vereine als in den vergangenen Jahren an der Kerwe zu erkennen gewesen. So sagte beispielsweise der Schützensportverein Pleutersbach seine Teilnahme schon früh ab. Dies hätte unter anderem dazu geführt, die anfallenden Allgemeinkosten auf weniger Schultern verteilen zu müssen, wurde aber von den Verantwortlichen noch immer als machbar angesehen.

Die Vorbereitungen für die Kerwe wurden daher wie geplant mit vielen Einzelaktivitäten fortgesetzt. Mit der kürzlichen Absage des FSV Löwen aufgrund einer zu geringen Anzahl an Helfern reduzierte sich die Anzahl der Teilnehmer erneut. Hinzu kam in diesem Jahr der Einfluss der diskutierten Flurneuordnung im Bereich Allemühl/Pleutersbach. Diese habe zwar nichts mit der Kerwe als gemeinsames Fest zu tun, aber es sei für Teile der Bevölkerung schwierig, beide Themen voneinander getrennt zu betrachten. So wurden bereits Boykottaufrufe hinsichtlich der Unterstützung bei den anfallenden Vorarbeiten der Kerwe laut.

Aufgrund dessen haben sich die Vertreter der Vereine und der örtlichen Feuerwehr nach Abwägung aller Pro- und Kontraargumente dazu entschlossen, die Kerwe 2013 abzusagen. Alle hoffen jedoch, dass das Interesse an einer Beteiligung bei der Vorbereitung der Kerwe im kommenden Jahr wieder wächst.