Von Marcus Deschner

Eberbach-Pleutersbach. "Hohes Engagement" bescheinigte Bürgermeister Peter Reichert dem scheidenden Ortsvorsteher Wolfgang Raule in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus. Wie berichtet, hatte dieser nach internen Querelen das Handtuch geworfen. Es sei nicht immer leicht, ein kommunalpolitisches Amt auszuüben, betonte Reichert und lobte Raule: "Dass die Dorfgemeinschaft funktioniert, ist mit Ihr Verdienst". Er respektiere "voller Hochachtung" die Entscheidung Raules zum Mandatsverzicht. Dieser habe seit 1994 im Ortschaftsrat mitgewirkt und das Gremium seit November 2014 geleitet. "Es ist eine Riesenleistung, über so viele Jahre Kraft und Person einzusetzen", sparte der Bürgermeister nicht mit Lob und stellte besonders Raules Verdienste bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses heraus. Stellvertretender Ortsvorsteher Daniel Rupp dankte ebenfalls. Bei der anschließenden Wahl wurde Rupp einmütig zum neuen Ortsvorsteher nominiert. Nach dem Willen des 35-Jährigen soll es zwei Stellvertreterinnen geben, da der Gas- und Wasserinstallateur zurzeit berufsbegleitend einen Meisterkurs absolviert. Mit Tanja Haaß und Heike Krumnow wurden ebenso einstimmig die Stellvertreterinnen nominiert. Die Wahl des Trios muss der Gemeinderat der Stadt Eberbach vornehmen, was jedoch Formsache sein dürfte. Für den von Raule freigemachten Sitz im Ortschaftsrat wird übrigens niemand nachrücken, da beide Listen, die 2014 zur Wahl standen, keine weiteren Bewerber aufweisen.

Peter Reichert hatte zu Beginn der Sitzung, zu der zahlreiche Bürger auch aus umliegenden Ortschaften gekommen waren, "die hochkomplizierte Geschichte" um den Ausbau der Windkraft im hiesigen Raum erläutert. Denn der Ortschaftsrat musste sich mit der Aufstellung des Teilflächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn zur Windenergie und der damit verbundenen Zustimmung zur Vorentwurfsplanung befassen. Er erklärte auch, wie es zur Ausweisung der vier hiesigen Standorte für Windenergienutzung kam. Im Februar, so Reichert, müssten dann vom Eberbacher Gemeinderat sowie den Räten der umliegenden Gemeinden weitere Beschlüsse gefasst werden. Doch sei gerade die dann anstehende Bürgerbeteiligung mit Behördenanhörung eine Chance für Gegner wie Befürworter der Windenergie. Beide Seiten könnten dann ihre Stellungnahmen dazu abgeben. "Da dreht sich lange noch kein Windrad", versicherte Reichert. Tanja Haaß monierte den ihrer Ansicht nach zu geringen Abstand der Rotoren von 700 Metern zur nächsten Wohnbebauung. Ihr Antrag, diesen auf 1000 Meter zu erhöhen, wurde von den Ortschaftsräten ebenso einmütig wie die Zustimmung zur Vorentwurfsplanung angenommen.

Klaus Muth erkundigte sich in der Bürgerfragestunde, wie’s mit dem schnellen Internet im Ortsteil weitergehe. Er habe bereits vergangenen März 1100 Euro für einen Anschluss bezahlt und seither nichts mehr gehört. Der Zweckverband fibernet.rnk, dem alle 54 Kreisgemeinden angehören und der auch in Pleutersbach für die "Datenautobahn" aktiv ist, sei derzeit etwas überfordert, sagte Peter Reichert. Die Telekom, die ebenfalls um Kunden wirbt und an etlichen Baustellen in der Stadt schon fertig ist, arbeite im Gegensatz zum Zweckverband bei den Hausanschlüssen noch größtenteils mit Kupferkabel. Zudem stecke personell dort "ein anderer Tross dahinter". Pleutersbach sei durch das vorgesehene Glasfaserkabel außerdem "eine Nummer besser dran", merkte er an. Die Stadt hätte den Ausbau dort eigentlich schon 2016 vorgesehen. "So bald es weitergeht, sind Sie dabei", versicherte das Stadtoberhaupt, ohne jedoch einen zeitlichen Horizont zu umreißen.