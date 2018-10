Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn an Silvester die Glocken läuten, dann ist Pleutersbach seit 40 Jahren Eberbacher Stadtteil. Eberbach begrüßte am 1. Januar 1974 damit 609 neue Bürger und näherte sich damit der 16.000er-Marke. Im Sommer zuvor hatten die beiden Bürgermeister Karl Münz für Pleutersbach und Horst Schlesinger für Eberbach die Eingliederung vertraglich besiegelt. Nach außen lief die ganze Sache mehr oder weniger freiwillig ab. Dafür gab es einige Zugeständnisse an einen Rest Selbstständigkeit.

Die Eingemeindung wäre nach den Absichten der Landesregierung ohnehin nicht zu verhindern gewesen. Im März 1973 legte das baden-württembergische Innenministerium einen Zielplanungsentwurf für eine Gemeindereform vor. Am Neckarknick und im angrenzenden Kleinen Odenwald waren da nur noch Eberbach und Schönbrunn eingezeichnet. Die kleineren Dörfer im Umkreis wussten, was das hieß: Es lief auf eine zwangsweise Lösung raus. Der Vertrag sicherte hingegen Pleutersbach gewisse Vorteile, wie den anderen neuen Stadtteilen übrigens auch. Es gab und gibt einen Ortschaftsrat mit bestimmten autonomen Rechten. Und die dörfliche Infrastruktur wurde unter anderem mit Zuschüssen für Kinderspielplatz, Baugebiete, den Schützenverein und Verbindungswege ertüchtigt.

Das Feuerwehrhaus für die weiter erhaltene Einsatzabteilung wurde umgebaut, der Bolzplatz erweitert und die Kanalisation entlang der Durchfahrtstraße verlegt. Die Grundschule ließ sich nur ein paar Jahre, bis 1977, halten. Dann bekam Pleutersbach mit dem für mehre Städte und Gemeinden eingerichteten Verbundarchiv einen nicht zu verachtenden Ersatz beim gleichen Gebäude. Die ehemaligen Schulräume sind heute ein gerne genutztes Dorfgemeinschaftshaus.

Trotz des Ausfalls der diesjährigen Kerwe werden die Pleutersbacher das Feiern nicht verlernt haben. Heimatverein, Sportfischer, Sportschützen, Reiter und zuvorderst die Feuerwehr sorgen normalerweise neben vielen einzelnen Initiativen das ganze Jahr über für ein bewegtes eigenes Dorfleben.

So viele Jahrhunderte selbstständig war der kleine Ort im Westen vor der jetzt jubilierten Eingliederung nach Eberbach nicht. Erst 1830 trennte sich Pleutersbach bei der Auflösung der Gemeinde Vier Weiler von Neckarwimmersbach, Rockenau und Igelsbach aus dem größeren dörflichen Verbund.

Manche Verwaltungsaufgabe wurde danach noch aus dem bis zur vorigen Jahrhundertwende selbstständigen Wimmersbach erledigt.

Eberbach lockte immer wieder die Dörfer ringsherum, aber Pleutersbach lehnte ab. Neckarwimmersbach kam 1899 zu Eberbach, Badisch Igelsbach folgte 1925. Im Jahre 1929 unternommene Versuche, die damals 314 Einwohner Pleutersbachs nach Eberbach einzugemeinden, wurden von der Dorfbürgerschaft vehement verweigert. Fünfzig Jahre später gab es letztlich keinen Widerstand mehr. Es galt, angesichts der drohenden zwangsweisen Eingemeindung das Beste für das Dorf rauszuholen. Eberbach machte die entsprechenden Zusagen. Bei einer Abstimmung am 20. Mai 1973 votierten die Wahlbürger Pleutersbachs mit 136 zu 60 Stimmen für Eberbach. Im Gemeinderat ging es knapper zu.

Mit fünf zu vier Stimmen entschieden sich die Pleutersbacher Volksvertreter knapp für den Anschluss. Nach vierzig Jahren sind die Einwohner von Pleutersbach echte Eberbacher geworden, ohne allerdings ihren eigenen Kopf zu verlieren. Was sie gerade jetzt beim abgelehnten Flurbereinigungsverfahren bewiesen haben.