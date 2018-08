Mosbach. Hohen Besuch hatte am Freitag das Finanzamt Mosbach. Auf Initiative des SPD-Landtagsabgeordneten Georg Nelius bildete die Behörde eine wichtige Station auf der Reise des Ministers für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg, Nils Schmid, in den Landkreis. Für Amtsleitung und den Personalrat eine gute Gelegenheit, das badische Finanzamt vorzustellen und die Sorgen der Beschäftigten anzusprechen.

Vorsteher Werner-Willi Pfisterer und seine Stellvertreterin Katja Konnerth hießen sowohl Minister Nils Schmid als auch Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck im Hause willkommen. Begleitet wurden sie von Ministerialrat Werner Seitz vom Finanzministerium des Landes, Nelius und dessen Mitarbeiter Kenneth Weidlich.

Bei einem Rundgang im Haus lernten die Gäste insbesondere Arbeitsplätze von Mitarbeitern mit Behinderung kennen, die durch ihre behindertengerechte Ausstattung und entsprechende technische Hilfen dort ihre Arbeit als vollwertige Mitarbeiter leisten können. Des Weiteren veranschaulichte man Minister Nils Schmid die Notwendigkeit der energetischen Sanierung des Dachgeschosses und weiterer Räumlichkeiten.

Die Vorstellung des Finanzamts Mosbach war aber nur ein Punkt bei der Aussprache im Anschluss an die Führung. An verschiedenen Beispielen verdeutlichte Leitender Regierungsdirektor Werner-Willi Pfisterer, dass die zumutbare Grenze durch Personalabbau bei gleichzeitigem Anstieg der Aufgaben überschritten ist, "trotz motivierter Mitarbeiter, die durchweg gute Arbeit leisten". Damit sprach er ein Problem an, das sicherlich viele Finanzämter des Landes betrifft, in Mosbach aber durch die besondere Altersstruktur und eine große Zahl von Angestellten eine große Herausforderung für die kommenden Jahre ist. Weiteres Thema war auch die Situation und Besoldung im mittleren Dienst, die diesen derzeit für viele Schulabgänger unattraktiv erscheinen lässt.

Diese schwierige Situation, insbesondere aus der Sicht seiner zu vertretenden Kolleginnen und Kollegen, machte im Anschluss an das Gespräch mit der Amtsleitung auch der Personalrat unter dessen Vorsitzendem Christian Haber noch deutlicher. Auch die für die Mehrarbeit versprochene EDV-Unterstützung konnte diese Situation bis jetzt nicht verbessern, besonders wenn die Software ineffizient und umständlich zu bedienen ist.

Im Gespräch mit dem Minister, Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck und Ministerialdirigent Werner Seitz wurden zahlreiche Themen angesprochen, um deutlich zu machen, wo den Bediensteten im Finanzamt Mosbach und sicherlich vielen Finanzämtern des Landes der Schuh drückt. Insbesondere Nelius fand man ein offenes Ohr und hofft auf einen Fürsprecher. Aber auch Finanzminister Nils Schmid zeigte durchaus Verständnis für die angesprochenen Themen.

Weitere Termine des Ministers setzten dem anregenden Gedankenaustausch zeitliche Grenzen. Trotz der offen angesprochenen Sorgen, Nöte und Wünsche fanden die Gespräche in einer durchweg freundlichen Atmosphäre statt. Vorsteher Pfisterer und der Personalrat dankten Schmid, Heck und ihren Begleitern für den Besuch und besonders Nelius für seine Initiative für diese Stippvisite.